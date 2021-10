Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Encore une 11ème victoire consécutive des Jokerit qui tiennent le haut du pavé occidental, derrière le Dynamo également vainqueur. Le Spartak est à la relance. Le haut de tableau oriental, Kazan et le Metallurg, va bien. Le Sibir remonte au général Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/10/2021 à 06:00 Tweeter

Magnitogorsk - Ekaterinbourg : 4-2

Oufa - Novossibirsk : 1-3

CSKA Moscou - Kazan : 1-2

Dynamo Moscou - Nur-Sultan : 3-1

Spartak Moscou - Nijnekamsk : 5-1

Helsinki - Tcherepovets : 4-1



Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com

Nouveau succès pour les Jokerit qui n'en finissent plus de gagner et maintiennent la seconde place, cette fois les Finlandais ont déjoué Tcherepovets assez nettement. Le Severstal ouvre pourtant les compteurs en powerplay grâce à Kodola, mais les locaux égalisent avant la première sirène. Helsinki surdomine le tiers médiant et passe devant en suppériorité numérique sur un but de Pakarinen après une grosse confusion devant le but sidérurgiste. C'est encore Pakarinen qui nettoie la lucarne en powerplay dans le dernier tiers pour creuser l'avance des siens. O'Neill conclut la fête avec un dernier but pour asseoir la confortable victoire des Jokerit, la onzième de suite.

Le Dynamo Moscou remporte un deuxième succès en deux jours en venant à bout du Barys. Ses lignes offensives ont bien tournées comme d'habitude avec un but par tiers. Le club de la police reste en tête de l'Occident.

Le Spartak se relance fort en surclassant Nijnekamsk sur un match parfaitement dominé. Kugryshev, Shirokov, Heed comptent deux points. Une nette victoire qui permet aux Spartakistes de passer à la cinquième place occidentale.



KHL Kazan bloque le CSKA et recolle à la 3e place

Kazan revient au contact de la troisième place orientale après un bon succès dans la capitale face au CSKA. C'est le powerplay tatar qui a fait la différence dans cette partie, deux fois en supériorité Kagarlitsky a trouvé la faille. Slepychev réduit le score dans les derniers instants du match, trop tard pour sauver l'armée rouge.

Le Metallurg remporte le derby de l'Oural contre Ekaterinbourg et se retrouve seul en tête de l'Orient. Un excellent début de match permet aux locaux de mener 2-0 après un quart d'heure grâce à Nikontsev et Goldobin. L'Avto se rapproche mais ne parvient pas à égaliser, Karpov redonne le large aux Métallurgistes. Blaker rapproche de nouveau son équipe, qui sort son gardien pour revenir mais ne peut qu'encaisser un ultime but en cage vide.

Le Sibir après une belle résistance dans l'antre de l'armée rouge et un point pris à l'ogre, s'impose à Oufa ce que personne n'avait réussit à le faire cette saison. La partie démarre fort pour les Sibériens, Kruchinin contourne la cage remet dans l'axe pour Shore qui ouvre la marque. En supériorité, Sharov double la mise depuis le cercle gauche. Dans la foulée, Shmelyov réduit l'écart. Oufa domine le tiers médiant sans parvenir à égaliser. Pyanov alourdit la marque en supériorité. Le SYU presse, mais Krasotkin ne cède pas et le Sibir l'emporte et se rapproche de la huitième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitri Kagarlitsky (AK Bars Kazan)

** : Iiro Pakarinen (Jokerit Helsinki)

*** : Dmitri Kagarlitsky (AK Bars Kazan)

** : Iiro Pakarinen (Jokerit Helsinki)

* : Nick Shore (Sibir Novossibirsk)











