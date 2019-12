Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Enfin du mieux Magnitogorsk rebondit avec un bon succès. Les Jokerit l'emportent sur le fil à Iaroslavl et repassent 4e Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/12/2019 à 06:00 Tweeter

Magnitogorsk : 0-2

Iaroslavl - Helsinki : 3-4 ap



KHL Magnitogorsk va enfin mieux à Riga

Le Metallurg se relance enfin avec une victoire logique à Riga. Dans un premier tiers morose, Filippi en break dévie vers Nestrasil qui ouvre la marque. Riga domine nettement la deuxième période mais ne peut déjouer Kochetchkin. Le dernier tiers est équilibré, Mozyakin dévie parfaitement au deuxième poteau pour Nestrasil qui marque une deuxième fois. Les locaux sont coulés, Kochetchkin blanchit avec 28 arrêts pour son 80ème blanchissage KHL de carrière. Magnitogorsk recolle au bon groupe.



Dans l'autre match les Jokerit s'imposent difficilement à Iaroslavl. Le début de match est putôt agréable. Joensuu ouvre la marque mais Kayumov égalise. Un deuxième but de Kayumov met les locaux devant mais un deuxième but de Joensuu permet aux visiteurs d'égaliser. Helsinki repasse devant au dernier tiers mais le Lokomotiv égalise de nouveau. Il faut disputer une prolongation pour séparer les inséparables. Profitant d'un powerplay, Savinainen donne la victoire et la quatrième place aux Finlandais.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andrej Nestrasil (Metallurg Magnitogorsk)

** : Jesse Joensuu (Jokerit Helsinki)

* : Artur Kayumov (Lokomtovi Iaroslavl)



