Hockey sur glace - KHL : Féroce compétition Le Leopard Sotchi, les Tigres de l'Amur et les Loups de Nijnekamsk s'accrochent en vue des séries. Le Severstal est plus loin mais pas battu. Le Sibir se qualifie. Le Lokomotiv assure pour y être presque. En haut, le SKA, l'Avangard, le Barys, les Jokerit et le Spartak, Kazan gagnent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/02/2020 à 06:00

Sotchi : 2-3 TAB

Ekaterinbourg - Helsinki : 3-4

Oufa - Spartak Moscou : 2-5

Iaroslavl - Minsk : 4-1

Nijnekamsk - Magnitogorsk : 4-0

Tcherepovets - Pékin : 2-1

Nijni Novgorod - Saint-Pétersbourg : 2-3

Omsk - Vladivostok : 5-2

Podolsk - Khabarovsk : 2-3 TAB

CSKA Moscou - Nur-Sultan : 2-3

Riga - Kazan : 1-2



hcsibir.ru Sotchi garde espoir, le Sibir perd mais se qualifie

Sotchi remporte un succès précieux à Novossibirsk qui sauve un point ce qui suffit à sa qualification pour les playoffs. Un excellent premier vingt permet au Sibir de prendre deux longueurs d'avance par Sayustov et Peltola. Le Leopard ne désarme pas et Mosalyov puis Bertilsson marquent pour l'égalisation. Aux tirs au but Sotchi arrache la victoire et se rapproche à trois longueurs de la 8e place.

Les Finlandais du SKA lui premettent de l'emporter à Nijni Novgorod. En effet, Koskiranta, Kemppainen et Lehterä ont scoré pour assurer la victoire de l'armée.

Les Jokerit remportent un bon succès à Ekaterinbourg. Les Finlandais creusent vite l'avance grâce à un doublé d'Ohtamaa. L'Avto passe tout près d'un incroyable come-back avec deux buts marqués dans la dernière minute mais pas assez pour l'emporter.

Le Spartak brille aussi en Orient en l'emportant nettement à Oufa. Dans cette victoire importante, Kuteikin et Zlobin comptent deux points.

Le Lokomotiv se rapproche des playoffs grâce à un logique succès contre Minsk. Tkachyov, Alekseev et Kayumov comptent tous deux points.

Le Severstal reste en vie et garde espoir de raccrocher avec une victoire serrée contre Pékin. Il ne faut que 8 secondes à Yakimov pour ouvrir la marque. Les visiteurs reviennent au score mais en fin de partie Kudako donne la victoire aux sidérurgistes.



hcvityaz.ru L'Amur l'emporte à Podolsk et reste en course

L'Amur arrache une belle victoire sur la glace de Podolsk et reste dans la course aux séries plus que jamais. Le premier tiers est disputé mais Rudenkov ouvre les vannes pour les visiteurs. le Vityaz fait tourner son powerplay et égalise, puis passe devant sur cette situation. Syomin porte même le score à 3-1 mais Vasiliev réduit l'écart sur une supériorité en fin de tiers médiant. Il égalise également en supériorité en dernière période. Après une longue série de tirs au but l'Amur l'emporte et n'a plus qu'à quatre longueurs de la 8e place.

Nouvelle victoire très convaincante de Nijnekamsk qui marque des points capitaux mais aussi les esprits en vue des playoffs orientaux. Les Loups ont dévoré Magnitogorsk et lui inflige une cinglante déroute avec 4 buts sur 17 lancers, à l'inverse malgré 31 tentatives les Métallurgistes n'ont jamais pu battre Sharytchenkov qui blanchit.

Kazan s'impose modestement à Riga avec un but victorieux de Voronkov inscrit à une minute du terme.

L'Avangard fait le métier pour logiquement dominer Vladivostok. Dans cette belle victoire, Shumakov marque trois points, deux pour Semyonov, Shirokov et Franson. L'Epervier maintient sa deuxième place et espère la conserver jusqu'au bout.

Nur-Sultan remporte également un probant surccès face au CSKA leader oriental qui perd des points sur son rival de l'armée. Un but en fin de match permet aux Kazakhs de l'emporter dans cette partie où Knight aura compté trois points et Videll deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Corban Knight (Barys Nur-Sultan)

** : Aleksandr Sharytchenkov (Neftekhimik Nijnekamsk)

*** : Corban Knight (Barys Nur-Sultan)

** : Aleksandr Sharytchenkov (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Sergeï Shumakov (Avangard Omsk)











