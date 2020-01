Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Grand train vers les séries ? Le Lokomotiv et le Vityaz se relancent dans la course aux séries. Le Spartak prend la 4ème place. A l'Est, Kazan et le Barys gagnent à l'extérieur Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/01/2020 à 06:00 Tweeter

Nur-Sultan : 2-4

Tchelyabinsk - Kazan : 2-4

Tcherepovets - Podolsk : 1-4

Spartak Moscou - Pékin : 7-4

Sotchi - Iaroslavl : 2-4



hcsochi.ru Le Lokomotiv l'emporte à Sotchi

Sotchi en grand besoin de points pour se rapprocher de la huitième place reçoit le Lokomotiv actuel sixième. Cherepanov envoie un missile de la bleue pour ouvrir rapidement la marque pour les visiteurs. Collins bien lancé en break, égalise peu après. Le Leopard accélère en deuxième tiers, poussé par son public. Pogorishny bien servi dans l'angle met les locaux devant dans une clameur. Iaroslavl se relance en dernier vingt, Osipov à la bleue égalise d'un coup de canon. Sotchi est pénalisé dans la foulée, Rafikov slape de la bleue, Tkachyov est sur le rebond et le propulse au fond. Les locaux peinent à se relancer et subissent mollement jusqu'en fin de partie. Le gardien sort pour un dernier surnombre, mais à l'ultime seconde Tkachyov score en cage vide. Le Loko l'emporte et conforte la sixième place, Sotchi fait du surplace.

Le Spartak a remporté une bonne victoire contre Pékin alors qu'il était mal embarqué. Dès la première minute, Murphy ouvre la marque, Lockhart double la mise après 7 minutes de jeu. Daugavins permet aux locaux de débloquer leur compteur avant la première sirène. Lockhart, en forme, remet Kunlun à deux longueurs avant que Daugavins en powerplay ne rapproche de nouveau le score. Les locaux sont pénalisés de 5 minutes mais Fyodorov en break parvient à servir Malykhin dans l'axe qui égalise en infériorité ! Le Red Star force et dans cette même supériorité, Wong remet les chinois devant. Les Spartakistes accélèrent et emportent tout en fin de partie, Kuteikin égalise avant que Fyodorov ne donne l'avantage pour la première fois en powerplay. Khokhlachyov double la marque avant que Daugavins ne complète le hat-trick en cage vide. Le club du peuple récupère la quatrième place avec un match d'avance toutefois.

Le Vityaz rebondit bien à Tcherepovets et récupère la septième place. Nättinen complète le tour du chapeau pour les banlieusards. Byvaltsev et Jormakka marquent deux points. Les sidérurgistes s'inclinent et ratent une belle occasion de se rapprocher des huit.



hctraktor.org Kazan domine le Traktor

Kazan assure son statut de premier chez le Traktor en toute fin de classement. Galimov met son équipe devant dès la première minute. Au deuxième tiers, les panthères font le trou, Voronkov puis Galimov une seconde fois trouent les filets ouraliens. Voronkov donne le 4-0 au début du dernier tiers. Le leader remballe les gaules ce qui permet aux locaux de marquer par deux fois, trop juste pour revenir.

Victoire précieuse pour le Barys chez son premier poursuivant, Ekaterinbourg. Les visiteurs mènent la danse au premier tiers mais sont rejoins dès l'entame de la deuxième période. Un effort local permet à Mikhaïlis et à Videll de scorer et de donner un avantage décisif aux Kazakhs. Mozer réduit bien le score mais malgré les efforts de l'Avto le tableau ne bouge plus et les visiteurs concluent en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kaspars Daugavins (Spartak Moscou)

** : Joonas Nättinen (Vityaz Podolsk)

* : Dmitri Voronkov (Ak Bars Kazan)



