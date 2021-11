Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Haut fourneau Les sidérurgistes du Severstal l'emportent une troisième fois de suite et remontent toujours plus haut. Le Vityaz rebondit au Kazakhstan Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/11/2021 à 06:00 Tweeter

Le Severstal qui reste sur deux succès consécutif mais le seizième match de suite avec des points pris fait office d'épouvantail en Occident. Il reçoit le Torpedo qui essaie de revenir dans les huit. Le premier tiers est plutôt poussif et les visiteurs le dominent mais le score reste vierge. Le niveau grimpe au tiers médiant, Press perd la rondelle à la bleue, Miele parvient à partir seul en break, il gagne son duel et donne l'avantage au Torpedo. Les sidérurgistes reviennent fort dans le match et NN se retrouve à trois contre cinq, le pressing et fort et Press se rattrape de sa gaffe en égalisant d'une reprise imparable. En supériorité numérique, les visiteurs se font surprendre, le portier manque sa relance qui profite à Guslistov qui n'en demandait pas tant pour donner l'avantage aux locaux. La chaleur augmente encore dans le haut fourneau et les visiteurs finissent par fondre. Kodola empêche la sortie de zone et sert Vovchenko dans le dos de la défense, il fonce au but et alourdit la marque. Le cerf presse en fin de tiers pour revenir, mais en vain. Troisième victoire de suite pour le Severstal qui retrouve la 4ème place.

Le Barys qui remonte la pente assez vite à l'occasion de revenir au contact s'il s'impose face à Podolsk. Raté, ce sont les banlieusards qui tirent leur épingle du jeu et qui quittent la dernière place de la conférence occidentale. Le premier tiers est équilibré, mais Ojämaki ouvre rapidement la marque d'un lancer en pleine lucarne pour son 22ème but de la saison. En powerplay, Volodin y va de son coup de canon pour doubler la mise. Les locaux surdominent et finissent par réduire l'écart en powerplay, Valk dans l'axe lance, le rebond file au deuxième poteau où Jurco pousse au fond pour son premier but KHL. Nur-Sultan continue de faire le siège du but d'Ejov mais sans résultat. Malykhin finit par assurer la victoire des visiteurs en marquant en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladislav Kodola (Severstal Tcherepovets)

** : Niko Ojämaki (Vityaz Podolsk)

* : Ilya Ejov (Vityaz Podolsk)



