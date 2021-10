Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : L'Amur de retour ! L'Amur entre dans le bon wagon, le Sibir suit. Oufa assura sa troisième place. A l'Ouest, les Jokerit et le CSKA gagnent en haut de tableau. Le Spartak et le Severstal victorieux restent dans le bon groupe, le Torpedo reste proche, le Vityaz est plus loin Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2021 à 06:00 Tweeter

CSKA Moscou : 1-2

Khabarovsk - Minsk : 3-0

Novossibirsk - Tchelyabinsk : 2-0

Nur-Sultan - Tcherepovets : 1-5

Oufa - Iaroslavl : 4-3 TAB

Helsinki - Riga : 8-0

Nijni Novgorod - Nijnekamsk : 6-3

Spartak Moscou - Beijing : 4-2

Dynamo Moscou - Podolsk :



hcamur.ru L'Amur surclasse Minsk et passe 8e, Alikin blanchit

L'Amur espère rebondir après quatre défaites de suite, pour raccrocher les wagons en recevant Minsk qui reste sur une défaite mais qui est une des équipes en forme de ce début de saison. Le premier tiers bien disputé et de bon niveau permet toutefois à Pedan d'ouvrir la marque pour les locaux, il contourne la cage mais glisse la rondelle au premier poteau juste au fond. Dès la reprise, Sharov dans le slot récupère un rebond contre la bande et double la mise. Les locaux surdominent le deuxième tiers mais le score en bouge pas. Minsk inverse la tendance au dernier vingt sans succès. En powerplay, Nikolishin ajoute un troisième but, la messe est dite. Alikin blanchit avec 32 arrêts. L'Amur s'empare de la huitième place de l'Orient.

Le Salavat Yulayev remporte un nouveau gros match, mais cette fois il a eu pas mal de réussite contre Iaroslavl. Le Lokomotiv domine nettement les deux premiers tiers, Boucher et Kraskovsky permettent de mener 2-0. Iaro mène jusqu'à 3-1 mais ne parvient pas à verrouiller et se fait rattraper avant la fin de la partie. Finalement les Bachkirs l'emportent aux tirs au but et se rapprochent de la deuxième place. Le point pris par les cheminots leur permet de maintenir la sixième place, mais ils ont de quoi être déçus, eux qui ont dominé toute la rencontre.

Le Sibir reste au contact avec une excellente victoire contre Tchelyabinsk qui du coup décroche de la première place. Shore et Sharov trouvent l'ouverture tandis que Säteri blanchit en repoussant les 29 lancers adverses.



hcbarys.kz Le Severstal écrase Nur-Sultan

Le Severstal s'impose largement à Nur-Sultan et conforte sa huitième place. Le premier tiers est équilibré sur un bon rythme, en fin de match Liska d'un coup de canon ouvre la marque pour les visiteurs. Le Barys presse pour revenir au tiers médiant mais sans succès, à l'inverse sur une bonne séance de jeu, Stenqvist double la mise. Dès la reprise, Shestakov réduit le score. la partie semble être sur le point de s'inverser, mais Geraskin chipe le palet en défense et gagne son duel pour redonner deux longueurs d'avance aux siens. Les Sidérurgistes font sauter le match, Liska et Rooba partent en break,le Slovaque sert l'Estonien qui corse l'addition. Press sert Kodola dans le trafic qui creuse encore l'écart.

Les Jokerit écrasent littéralement Riga dans un match à sens unique, les Lettons qui ont bien imprudement congédié coach Zubov, s'en mordent déjà les doigts. Schroeder marque quatre buts et cinq points ! O'Neill compte quatre points, Jensen en marque trois, Savinnainen deux. Lindbäck blanchit avec 20 arrêts. Un triomphe qui permet à Helsinki de rejoindre la première place ex-aequo.

Le CSKA s'impose de justesse et sans convaincre à Vladivostok. Son armada peine toujours à se montrer déterminante. Les points pris permettent d'assurer la cinquième place et de recoller à la quatrième.

Le Spartak parvient à rester septième grâce à une victoire contre Kunlun Red Star. Les Moscovites ont bien démarré menant rapidement 2-0 puis 3-1. Ils ont ensuite bien géré le retour des Chinois pour l'emporter.

Le Torpedo reste hors les huit mais il est au contact grâce à un bon succès face au Neftekhimik. Après un premier tiers avec un but partout, le cerf s'échape en inscrivant pas moins de cinq buts au tiers médiant, dont un deuxième pour Hrivik (son troisième point). Un petit relâchement bien compréhensible dans les dernières minutes permet aux loups de marquer deux fois de suite mais ce n'est qu'anecdotique.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jordan Schroeder (Jokerit Helsinki)

** : Evgeny Alikin (Amur Khabarovsk)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :











