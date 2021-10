Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : L'Amur plus fort que la guerre L'Amur écrase l'armée rouge, l'Avangard confirme son retour. Le SKA est le nouveau leader occidental, le Lokomotiv confirme au milieu de tableau, le Torpedo passe septième, le Severstal colle au train. Plus bas, Sotchi confirme son embellie Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/10/2021 à 06:00 Tweeter

Sotchi : 4-5 TAB

Omsk - Nur-Sultan : 4-1

Iaroslavl - Tcherepovets : 2-1 ap

Podolsk - Nijni Novgorod : 1-3

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 5-3

CSKA Moscou - Khabarovsk : 1-5



KHL Alikin et l'Amur surclassent l'armée rouge

L'Amur en déplacement dans la capitale affrontait le redoutable CSKA, mais surprise colossale, le pot de terre a brisé le pot de fer ! Lenc ouvre rapidement le score pour les visiteurs en supériorité numérique. Les tigres surdominent le premier tiers et sont encore récompensés en fin de tiers. Volgin contourne la cage et remet dans le slot pour Arkhipov qui fusille le portier. Dès la reprise, Gorshkov contre et glisse parfaitement dans l'axe à Nikolishin qui alourdit la mise. Tout réussit aux visiteurs, Butuzov dans le cercle gauche creuse encore l'écart en powerplay. Le CSKA pousse pour revenir au dernier tiers mais Alikin tient bon. Finalement Sorkin débloque enfin le compteur de l'armée rouge à 2'30 de la fin. Mais le dernier mot reste à Khabarovsk qui inscrit un dernier but en cage vide par Tomasek. L'Amur remporte un tonitruant succès et revient à une longueur de la huitième place.

L'Avangard signe une troisième victoire consécutive en dominant avec confiance Nur-Sultan, et confirme son retour aux affaires. Sa première ligne a fait un énorme travail, Knight marque quatre points et Tolchinsky trois ! Le faucon champion en titre, reprend petit à petit confiance en lui et se rapproche du haut de tableau, tout en s'éloignant du gouffre.



KHL Saint-Pétersbourg domine le Dynamo et vire en tête

Saint-Pétersbourg prend la tête de l'Occident en dominant dans le classico, le Dynamo qui n'arrive pas à battre les grosses équipes cette saison. Un doublé de Kemppainen à la fin du tiers médiant a permis au SKA de prendre un avantage décisif qu'il ne quittera plus. Malgré deux buts de Rashevsky, les policiers s'inclinent pour la deuxième fois de suite et perdent la première place.

Victoire délicate pour le Lokomotiv face à son rival de Tcherepovets, à égalité après le temps réglementaire les deux équipes sont départagées en prolongation par un but de Shalunov.

Sotchi aligne une deuxième victoire consécutive et importante sur la glace d'Ekaterinbourg. Un excellent début de match permet aux locaux de mener 2-0. Le Leopard renverse la tendance, égalise au deuxième tiers et passe même devant à l'entame du dernier. L'Avto marque deux buts coup sur coup pour reprendre les devants. Une fois encore les sudistes égalisent. La partie se règle aux tirs au but et Glotov, déjà marqueur dans la rencontre est le seul à marquer et permet au Leopard de se rapprocher de la sortie du tunnel.

Le Torpedo reprend la septième place grâce à un succès à Podolsk acquis grâce à deux buts dans la dernière période.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Corban Knight (Avangard Omsk)

** : Joonas Kemppainen (SKA Saint-Pétersbourg)

*** : Corban Knight (Avangard Omsk)

** : Joonas Kemppainen (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Vladimir Butuzov (Amur Khabarovsk)











