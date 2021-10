Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : L'armée frappe fort Le SKA pulvérise Omsk dans l'unique match de la journée Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/10/2021 à 06:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 1-5



KHL Kuzmenko et le SKA corrigent Omsk

Un seul match dans cette journée, l'Avangard champion en titre reçoit Saint-Pétersbourg, leader occidental. Un duel très attendu entre deux pointures du hockey russe. La partie démarre bien côté local, les premières offensives déstabilisent les Pétersbourgeois. Jarkov parvient à dégager loin, Gritsyuk s'empare de la rondelle, fonce au but et vient battre Johansson côté plaque (1-0).

Omsk domine la partie face à une équipe visiteuse mais le score n'évolue pas avant la première sirène. Dès la reprise, une faute tombe sur le casque des locaux. Lehtonen depuis la bleue lance dans le five-hole de Hrubec pour égaliser (1-1).

Dans la foulée, Omsk est de nouveau sanctionné. Lehtonen dévie de l'autre côté pour Khusnutdinov qui d'un lancer laser à mi hauteur déjoue le portier local sous le bras (1-2).

Le SKA continue sa réussite insolente, une bonne offensive permet à Kuzmenko de profiter du traffic pour alourdir la mise (1-3).

L'Avangard peine à sortir de l'ornière, même en powerplay il bafouille son hockey et le score en reste là après 40 minutes de jeu. Les locaux reviennent mieux au dernier tiers mais ne parviennent pas à réduire l'écart, malgré un nouveau jeu de puissance. En fin de match, Omsk coule à pic. Zykov seul dans le slot récupère un rebond contre la bande et pousse au fond (1-4).

50 secondes plus tard, un nouveau but est inscrit, la coupe est pleine. Kuzmenko dans l'angle vient marquer son deuxième but de la soirée face à un gardien et une défense complètement atones (1-5).

Le SKA s'impose triomphalement et reprend le large en tête de l'Orient, fin de série pour Omsk très lourdement battu devant ses partisans.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Andreï Kuzmenko

** : Mikko Lehtonen

