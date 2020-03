Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : L'Est égalise, l'Ouest double Magnitogorsk et Oufa renversent la tendance et égalisent. Le SKA et les Jokerit, eux, doublent leur avance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2020 à 06:00 Tweeter

Magnitogorsk : 0-3 (1-1)

Omsk - Oufa : 2-3 ap (1-1)

Saint-Pétersbourg - Podolsk : 4-3 (2-0)

Helsinki - Iaroslavl : 5-1 (2-0)



KHL Le Metallurg rebondit à Nur-Sultan et égalise

Le Metallurg séchement battu au premier match à Nur-Sultan espère rebondir au match 2. Le premier tiers est disputé sur un bon rythme, la légère domination locale ne fait pas pour autant évoluer le tableau d'affichage. Magnitka revient à toute allure dans la partie au deuxième tiers. Un coup de canon de Nestrasil ouvre la marque. Les visiteurs continuent de pousser, Mozyakin d'un puissant lancer double la mise. Le Barys malmené, perd son sang froid et commet une double faute, à cinq contre trois, MMK creuse l'écart. Mozyakin sert Nestrasil dans l'axe pour son deuxième but du jour. Les Kazakhs dominent nettement la dernière période mais Kochetchkin les blanchit avec 35 arrêts. Belle réaction du Metallurg qui égalise dans la série avant de recevoir pour les deux prochains matchs.

Oufa nettement battu en ouverture se devait de se racheter face à Omsk. Les visiteurs surdominent le premier tiers mais sans parvenir à marquer. Le deuxième tiers est plus équilibré, Panin ouvre finalement le score pour Oufa à la moitié du match, mais dans la foulée Kochelev égalise. L'Avangard fait l'effort au dernier tiers et Dedunov donne l'avantage. A six secondes du terme, Manninen arrache l'égalisation, les Bachkirs sont toujours là. Le SYU domine nettement la prolongation et au bout de 7 minutes, Kugrychev sur la ligne de but parvient à trouver la lucarne opposée d'un lancer magique pour une belle égalisation bachkire.



KHL Saint-Pétersbourg se fait peur mais double la mise

Le SKA après un premier succès facile espérait doubler la mise face à Podolsk, mais les banlieusards mettent une belle pression d'entrée et mènent après 20 minutes grâce à Howden. Un powerplay d'entrée au deuxième vingt permet à Plotnikov d'égaliser. Les locaux accélèrent à la mi-match et marquent deux buts en 3 minutes, le trou est fait. En powerplay, Kemppainen alourdit encore la mise. Saint-Pétersbourg se croit à l'abri et relâche les efforts au dernier tiers. Le Vityaz en profite pour donner la mesure de son talent, Howden marque un deuxième but et Makeev permet aux visiteurs de recoller. Goliath tremble jusqu'au bout mais David ne gagnera pas ce duel. Piter double la mise avant son déplacement dans la banlieue de Moscou.

Les Jokerit après un tonitruant succès au match 1 ont remis le couvert en corrigeant une deuxième fois Iaroslavl qui doute vraiment dans ces playoffs très mal entamés. La partie démarre bien pour les locaux déjà devant après moins de deux minutes de jeu grâce à leur capitaine Anttila. Les visiteurs inexistants dans le jeu encaissent un nouveau but à la mi-tiers. Lepistö creuse encore l'écart en powerplay au quart d'heure de jeu, la déroute est complète, Lazushin entre en jeu devant le filet. La partie s'équilibre au deuxième tiers avec un but chacun, le premier des playoffs pour le Loko, signé Pääjärvi avec une assistance de Da Costa. Le dernier tiers est anecdotique, malgré trois buts de retard Iaro sort son gardien en fin de partie et encaisse un cinquième but en cage vide, clap de fin sur un nouveau naufrage pour l'équipe du Français désormais menée 2-0.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andrej Nestrasil (Metallurg Magnitogorsk)

** : Marko Anttila (Jokerit Helsinki)

* : Linus Omark (Salavat Yulaev Oufa)



