Hockey sur glace - KHL : La charge du cervidé Magnitogorsk reprend le large en tête de l'Orient, le Sibir assure, l'Amur grimpe 8e, l'Admiral rebondit. A l'Ouest, les Jokerit restent en tête, le Dynamo passe second, le SKA grimpe 4e, le Severstal et le Lokomotiv suivent tandis que le Torpedo et le Vityaz rebondissent plus bas Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/12/2021 à 06:00

Magnitogorsk - Beijing : 6-4

Tchelyabinsk - Saint-Pétersbourg : 1-4

Nijnekamsk - Novossibirsk : 0-3

Tcherepovets - Helsinki : 3-4 ap

Minsk - Podolsk : 1-4

Iaroslavl - Omsk : 3-2

Dynamo Moscou - Vladivostok : 1-2 TAB

CSKA Moscou - Nijni Novgorod : 2-5

Riga - Khabarovsk : 1-2



KHL Miele et le Torpedo écrasent le CSKA Moscou

Le Torpedo en difficultés et hors des 8 se déplace dans la capitale pour y affronter un CSKA en forme. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena puisque Reideborn ped le contrôle du puck derrière sa cage, Agostino s'en saisit et pousse au fond après à peine 13 secondes de jeu. Le cerf continue son excellent début de partie, Hrivik contourne la cage remet dans le slot pour Tyanulin qui double la mise. Sur un powerplay en fin de tiers, Agostino dépose une offrande au second poteau pour Jafyarov qui alourdit l'écart. Les locaux inversent la tendance au tiers médiant et Kamenev débloque les compteurs. Les efforts moscovites payent et Slepychev permet aux siens de recoller. Nijni Novgorod se relance, Jafyarov sert Miele dans le dos de la défense, seul face au but il redonne deux longueurs d'avance aux visiteurs. Le dernier tiers est très houleux et les fautes pleuvent. Jafyarov parvient à réaliser une excellente passe à l'aveugle jusqu'au deuxième poteau où Agostino n'a plus qu'à pousser au fond. Large succès du Torpedo qui repart à la chasse aux playoffs, le CSKA perd sa deuxième place suite à cette lourde défaite.

Les Jokerit se sont fait peur à Tcherepovets mais remportent finalement la partie. Plutôt dominateurs ils mènent 3-1 en fin de match. Mais les sidérurgistes jaillissent et Geraskin et Pilipenko marquent tous deux dans l'ultime minute vingt de jeu. Sonné, Helsinki se reprend et Holm déjà buteur au premier tiers, donne la victoire en prolongation.

Le SKA continue son bon déplacement dans l'Oural et s'impose nettement à Tchelyabinsk. La partie est serrée mais les visiteurs donnent une leçon de réalisme au deuxième tiers en marquant deux buts par Burdasov et Moiseyev. Au début du dernier tiers, Marchenko ajoute un troisième but pétersbourgeois. Abramov dévie le lancer de Karpukhin dans les buts pour réduire l'écart. Profitant d'un powerplay, Burdasov marque son deuxième but pour asseoir la victoire des siens.

Le Lokomotiv remporte une bonne victoire contre Omsk pour continuer de suivre le premier wagon. Le début de rencontre a été enflammé, Knight ouvre le score après à peine 25 secondes. Alekseyev égalise en powerplay à la 3' avant que Ilyenko dans l'angle ne donne l'avantage aux locaux dans la minute qui suit. Tolchinsky égalise au tiers médiant sur un powerplay. Le Lokomotiv domine le dernier vingt, Anisimov dévie au fond le lancer de Kayumov à 33 secondes du terme, échec et mat.

Le Vityaz remporte une bonne victoire à Minsk qui continue d'inquiéter à l'approche de l'hiver. Voronkov s'offre quatre assistances, Rasskazov un doublé et Ojämaki un nouveau but. Une victoire qui permet aux banlieusards de quitter la dernière place.



dynamo.ru L'Admiral Vladivostok résiste au Dynamo Moscou

L'Admiral renoue enfin avec la victoire en déjouant aux tirs au but le Dynamo Moscou. Pourtant les Moscovites ont été largement dominateurs mais n'arrivent pas à déjouer Serebryakov, impérial sur sa ligne. Indrasis lancé seul dans la profondeur trouve l'ouverture contre son ancienne équipe et permet à l'Admiral de prendre les devants à dix minutes de la sirène finale. O'Dell parvient à égaliser en fin de match, mais en fusillade c'est bien l'Admiral qui arrache la victoire.

Le Metallurg remporte un match offensif contre le Red Star Kunlun avec pas moins de dix buts inscrits. Goldobin compte trois points, Karpov marque un doublé, deux points également pour Hultström et Maillet. Magnitogorsk reprend le large en tête de l'Orient et toujours avec trois matchs de retard.

Le Sibir s'impose avec brio à Nijnekamsk et rejoint à égalité de point la cinquième place. Shore bien lancé dans la défense trouve la faille dans le "five hole" pour ouvrir les compteurs. Les loups pressent au tiers médiant mais ils échouent sur Säteri. Un powerplay en fin de partie permet à Sharov de doubler la marque. Pyanov conclut en cage vide. Säteri blanchit avec 34 arrêts.

L'Amur remporte un succès important à Riga qui lui permet de s'emparer de la huitième place orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

** : Egor Voronkov (Vityaz Podolsk)

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











