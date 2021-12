Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La course reprend Sotchi repart dans sa folle course poursuite pour revenir dans le bon groupe Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/12/2021 à 06:37 Tweeter

Sotchi - Minsk : 4-3 ap



KHL Sotchi domine Minsk et repart à la chasse aux playoffs

Dans l'unique match de la journée, Sotchi en pleine bourre pour rattraper le wagon des playoffs reçoit Minsk qui est installé à l'arrière dudit wagon et aimerait prendre une place plus avancée. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena, Almqvist dévie idéalement au deuxième poteau pour Graovac qui ouvre les vannes dès la première minutes de jeu (0-1).

La partie va déjà à toute allure et les visiteurs sont pénalisés rapidement, en toute fin de suppériorité, Feoktistov derrière le but transmet dans l'angle pour Glotov qui reprend parfaitement pour égaliser (1-1).

C'est au tour des locaux d'être sanctionnés pour un surnombre. Minsk s'installe à l'offensive, une mauvaise passe dans la profondeur permet à Sotchi de contrer et Kolgotin gagne son duel pour mettre les sudistes devant en infériorité (2-1).

Les bisons retournent à leur powerplay et profitent à fond de celui ci pour égaliser. Varfolomeyev lance, Tretyak repousse dans le trafic où Bengtsson pousse entre les jambes du gardien local (2-2).

Après un premier tiers très intense, le deuxième est de même facture. Les Biélorusses régalent à l'offensive avec un excellent jeu de passe mais Tretyak virevolte, au sol il repousse encore la tentative de Mosalyov, mais le rebond traine dangereusement et Tedenby parvient à le catapulter en haut de la cage loin du portier (2-3).

Sotchi presse pour revenir, en vain dans un premier temps. Puis, alors que les dernières secondes de la période s'égrainent, ils vont être récompensés. Un bon pressing devant la cage et un lourd lancer de Michtchenko ne permettent pas à Rybar de bloquer la rondelle, elle glisse dans l'angle où Glotov la lance dans la cage ouverte (3-3). - Minsk : 4-3 apDans l'unique match de la journée,en pleine bourre pour rattraper le wagon des playoffs reçoitqui est installé à l'arrière dudit wagon et aimerait prendre une place plus avancée. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena,dévie idéalement au deuxième poteau pourqui ouvre les vannes dès la première minutes de jeuLa partie va déjà à toute allure et les visiteurs sont pénalisés rapidement, en toute fin de suppériorité,derrière le but transmet dans l'angle pourqui reprend parfaitement pour égaliserC'est au tour des locaux d'être sanctionnés pour un surnombre. Minsk s'installe à l'offensive, une mauvaise passe dans la profondeur permet à Sotchi de contrer etgagne son duel pour mettre les sudistes devant en inférioritéLes bisons retournent à leur powerplay et profitent à fond de celui ci pour égaliser.lance,repousse dans le trafic oùpousse entre les jambes du gardien localAprès un premier tiers très intense, le deuxième est de même facture. Les Biélorusses régalent à l'offensive avec un excellent jeu de passe maisvirevolte, au sol il repousse encore la tentative de, mais le rebond traine dangereusement etparvient à le catapulter en haut de la cage loin du portierSotchi presse pour revenir, en vain dans un premier temps. Puis, alors que les dernières secondes de la période s'égrainent, ils vont être récompensés. Un bon pressing devant la cage et un lourd lancer dene permettent pas àde bloquer la rondelle, elle glisse dans l'angle oùla lance dans la cage ouverte

Minsk domine la dernière période mais sans parvenir à repasser devant jusqu'à la sirène qui envoie tout le monde en prolongation. Jarbeyev parvient à placer la rondelle dans le dos de la défense biélorusse, Lipon se retrouve seul face au but et gagne son duel pour offrir une précieuse victoire aux joueurs de la cité olympique (4-3).

Sotchi repart de l'avant et continue sa folle remontée au classement. Minsk sauve un point mais reste menacé pour le contrôle de la septième place.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vassily Glotov

** : Mattias Tedenby

