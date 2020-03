Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La neige recouvre tout Le Sibir, l'équipe au flocon de neige, rejoint le deuxième en tour en cinq parties. Le Dynamo reprend les commandes de la série en dominant le Spartak Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2020 à 06:00 Tweeter

Novossibirsk : 1-2 (1-4)

Dynamo Moscou - Spartak Moscou : 4-1 (3-2)



KHL Chesalin et le Sibir dominent l'Avto pour la 4e fois

Le Sibir, vaincu au match 4, espère rebondir à l'extérieur pour composter son billet pour le tour suivant. Ekaterinbourg, dos au mur, doit l'emporter devant ses partisans pour revenir dans la série. L'Avto démarre fort mais comme bien souvent se heurte au mur Säteri toujours brillant devant son filet. Sur un powerplay, Sayustov ouvre la marque en faveur des Sibériens. Dès la reprise, Chesalin s'échappe en break et double la mise contre son ancienne équipe. Les locaux poussent pour revenir sans succès jusqu'à la première sirène. En powerplay, Datsyuk rapproche le score dès le début du dernier vingt. Ekaterinbourg surdomine l'ultime période mais en vain, le portier finlandais tient la porte close et qualifie son équipe pour le deuxième tour. Grosse désillusion en revanche pour l'Avto, qui sort en cinq matchs dès le premier tour.



KHL Le Dynamo d'Eryomenko arrête le Spartak au match 5

Le Spartak après deux victoires à domicile retourne à l'arena du Dynamo où il n'avait pu l'emporter lors des deux premiers matchs. Alors qui des deux frères ennemis l'emportera dans ce duel capital ? Le premier tiers est plutôt équilibré, même si légèrement dominé par le Spartak qui bute sur Eryomenko en forme. Le deuxième tiers est nettement dominé par les policiers, ceux-ci pressent sur la cage de Bespalov. En fin de période, la première ligne locale force le verrou. Jaskin contourne la cage et remet dans le slot pour Shipatchyov qui ouvre la marque. La partie reste indécise au début de l'ultime période. Alekseev récupère la rondelle en zone offensive, parvient à la transmettre au second poteau où Afinogenov double la mise dans une clameur. Le Spartak pousse pour revenir et récupère un double powerplay, Znarok sort le gardien pour jouer à six contre trois. Un coup de canon de Hersley permet de recoller au score. Polygalov récupère le palet dans la deuxième infériorité et l'expédie dans la cage vide. Le club du peuple ressort son gardien en toute fin de partie, Jaskin récupère une perte de palet et marque à son tour dans le filet désert.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

* : Aleksandr Eryomenko (Dynamo Moscou)



