Hockey sur glace - KHL : La panthère se met au chaud Le Barys remporte un succès capital et grimpe septième. Magnitogorsk s'éloigne en tête de l'Est, Kazan recolle avec le podium. L'Avangard et le Sibir continuent de performer. A l'Ouest, le Dynamo repasse deuxième, Sotchi continue de remonter, le Torpedo reste à l'embuscade Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/12/2021 à 09:57

Novossibirsk - Iaroslavl : 2-1 ap

Ekaterinbourg - Nur-Sultan : 0-2

Magnitogorsk - Tcherepovets : 4-3 ap

Kazan - Tchelyabinsk : 5-1

Omsk - Nijni Novgorod : 3-2 ap

Dynamo Moscou - Sotchi : 2-3 ap



KHL Le Barys fait trébucher Ekaterinbourg et passe 7e

Match capital dans le milieu de tableau oriental, Ekaterinbourg septième reçoit Nur-Sultan qui le suit. Le vainqueur prendra un peu d'aise à la septième place. Le premier tiers voit les locaux dominer et presser sur le but mais sans résultat. Le second vingt est la copie inversée du premier, cette fois les visiteurs montrent les crocs. Starchenko récupère une relance ratée dans le traffic en zone offensive et vient ouvrir le score. L'Avto retourne au charbon en dernière période mais ne parvient pas à déjouer Ortio qui blanchit avec 32 arrêts. Vey finit par marquer en cage vide pour sceller la victoire kazakhe. Le Barys grimpe à la septième place et remplace son adversaire du jour qui glisse 8e.

Magnitogorsk s'est fait peur après avoir mené 3-0 à la mi-match contre Tcherepovets, il a vu son adversaire revenir au score grâce à un doublé de Pilipenko. Le Severstal égalise en toute fin de match, finalement en prolongation une passe très longue de Minulin met Karpov sur orbite et ce dernier donne la victoire au Metallurg qui creuse encore son avance en tête de l'Orient.

Kazan fait la démonstration du jour en écrasant le Traktor grâce à un doublé de Kampfer, trois points de Lindhölm et encore un but pour l'inusable Zaripov. Un large succès qui permet aux Tatars de recoller au podium.

L'Avangard s'est fait quelques frayeurs contre le Torpedo mais parvient à l'emporter en prolongation sur un but de son excellent rookie, Gritsyuk. Dans la partie, Yakupov et Prokhorkin ont compté deux points chacun. Chez les visiteurs, Miele et Agostino ont également marqué deux points.

Le Sibir a lutté ferme à domicile mais parvient à bloquer Iaroslavl. Dans une partie plutôt équilibrée, les visiteurs ont mené pendant longtemps avant de se faire rejoindre en fin de partie. Kudako lancé seul en break a travers toute la glace parvient à donner la victoire aux Sibériens en prolongation.



Dans l'unique match occidental, Sotchi poursuit sa remontée grâce à un bon succès glané dans la capitale face au Dynamo, qui sauve un point et passe deuxième. Dès la première minute les policiers ouvrent les compteurs, mais un doublé de Tochitsky dans la foulée renverse complètement la partie. Rashevsky égalise avant la première sirène et le score ne bouge plus. En prolongation, Nikolayev donne la victoire au Leopard.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Joni Ortio (Barys Nur-Sultan)

** : Artyom Minulin (Metallurg Magnitogorsk)

*** : Joni Ortio (Barys Nur-Sultan)

** : Artyom Minulin (Metallurg Magnitogorsk)

* : Nikita Tochitsky (Leopard Sotchi)











