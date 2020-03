Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : La police arrête le peuple Le Dynamo Moscou, club de la police, élimine le Spartak Moscou, club du peuple, et rejoint le deuxième tour Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2020 à 06:00 Tweeter

Dynamo Moscou : 2-3 ap (2-4)



KHL Le Dynamo Moscou se qualifie en six matchs

Première mesure face au covid19 en Russie, ce match 6 à Moscou entre le Spartak mené et dos au ravin et le Dynamo se déroulait à huis clos. Le Spartak doit l'emporter pour poursuivre la série et démarre plutôt bien en pressant sur le but, efficacement défendu par Eryomenko. Les visiteurs renversent la tendance, Ogurtsov lance de la bleue, Bryukvin reprend le rebond et propulse la rondelle au fond (0-1).

Les deux équipes se tiennent la dragée haute jusqu'à la première sirène. Le deuxième tiers voit les Spartakistes hausser rapidement le ton et faire le jeu pour tenter de revenir dans la partie. Khokhlachyov contourne la cage à toute allure et vient remettre au premier poteau pour Hanzl qui égalise (1-1).

Le Spartak presse encore plus et fait plier son rival dans les cordes. Les lancers pleuvent, Khokhlachyov profite du trafic devant la cage des policiers pour mettre au fond et donner l'avantage aux rouges et blancs (2-1).

Le Dynamo récupère un powerplay au début du dernier tiers. Mironov dévie parfaitement dans la diagonale pour Petersson au deuxième poteau qui reprend au fond pour égaliser (2-2).

Les deux équipes se neutralisent durant la fin du tiers et doivent pour la deuxième fois de la série disputer une prolongation, la première au match 3 avait profité aux Spartakistes. Jaskin s'offre un véritable festival, il entre en zone lance une première fois, le palet dévié par le patin d'un défenseur revient sur Jaskin qui se décale et parvient à fusiller Hudacek côté mitaine (2-3).

Le Dynamo Moscou l'emporte dans ce sixième match et composte son billet pour le deuxième tour où il affrontera l'autre club de la capitale, le CSKA, nouveau beau derby en perspective.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aleksandr Khokhlachyov

** : Andreï Mironov

* : Aleksandr Eryomenko



