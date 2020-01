Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le cours de l'acier remonte Magnitogorsk reste huitième, Nijnekamsk se relance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/01/2020 à 06:00 Tweeter

Nijnekamsk - Novossibirsk : 6-3

Nijni Novgorod - Magnitogorsk : 1-3



KHL Le Metallurg rebondit à Nijni Novgorod

Le Metallurg qui a glissé au huitième rang doit rebondir pour résister à la remontée des mal classés. Le déplacement à Nijni Novgorod ne s'annonce pas forcément facile face à une équipe dans la même situation et qui performe plutôt lors de ces derniers matchs. La rencontre démarre mal pour les locaux, une perte de palet catastrophique en zone défensive profite à Mozyakin qui ouvre la marque pour son 400ème but KHL ! MMK continue de pousser, Potekhin en break double la mise. La partie reste disputée mais Shakhvorostov bien placé sur le côté du but visiteur parvient à réduire le score au tiers médiant. Dès la reprise, Antipin canonne de la bleue, Nestrasil dévie au fond et redonne de l'air aux Ouraliens. Le Torpedo pousse en fin de période mais ne parvient pas à refaire son retard. Magnitogorsk l'emporte et assure sa huitième place a égalité de points avec la septième.

Nijnekamsk du mauvais côté de la barrière reçoit Novossibirsk qui met beaucoup d'écart avec la zone rouge ces dernières journées. Une défaite enfoncerait encore un peu plus les loups. Les locaux démarrent en fanfare et mènent 5-0 juste après le premier quart d'heure grâce notamment à deux buts de Kulikov, trois points de Khairullin et d'Enlund. Le Sibir remonte un peu l'écart gavec deux buts de Romaev mais ne peut évidemment pas revenir dans la partie. Nette victoire du Neftekhimik qui relève la tête et espère toujours revenir dans les 8.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marat Khairullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Jonas Enlund (Neftekhimik Nijnekamsk)

