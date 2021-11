Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le derby du froid Le Sibir remporte le derby sibérien et reste bien placé, l'Avtomobilist se relance et suit le rythme, le Traktor renoue avec la victoire en occident. A l'Ouest, le CSKA repasse troisième tandis que Sotchi continue de refaire son retard Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/11/2021 à 10:07 Tweeter

Sotchi : 0-2

Vladivostok - Ekaterinbourg : 1-5

Novossibirsk - Omsk : 5-4

Iaroslavl - Tchelyabinsk : 1-2 ap

Helsinki - CSKA Moscou : 2-3 ap



KHL Le Sibir remporte le derby sibérien contre Omsk

Le Sibir en forme reçoit son rival sibérien d'Omsk qui reste sur un revers. La partie commence fort bien pour le champion en titre, Gritsyuk lancé en break ouvre la marque dès la 2ème minute, Kaski double la mise en powerplay grâce à son coup de douze. Novossibirsk a de la ressource et Golubev débloque le compteur local avant que Sedtikov bien lancé ne lance, Hrubec lâche un énorme rebond de l'autre côté où Shore seul peut égaliser en toute fin de période. Au deuxième tiers les locaux pressent et passent devant, Setdikov derrière le filet remet dans l'axe pour Kruchinin qui lance juste sous la barre. Omsk réagit bien, Cehlarik contre, il élimine parfaitement le dernier défenseur et en deux tentatives parvient à égaliser. Les deux rivaux continuent à se rendre coup pour coup au dernier tiers, Litovchenko lance, Murphy est au rebond pour remettre le Sibir devant. Sharipzyanov bien placé devant la cage parvient à égaliser. Alors que les dernières secondes s'égrainent, la neige finit par engloutir le faucon. Yakovlev devant la cage dévie parfaitement au second poteau où Korotkov pousse dans l'angle grand ouvert à 22 secondes de la fin. Echec et mat ! Le Sibir conforte sa sixième place grâce à ce nouveau succès.

Le Traktor se reprend en Occident après un revers dans la capitale cette fois à Iaroslavl. Les locaux dominent fortement le premier tiers et Ivanov ouvre la marque. Le Lokomotiv continue de mitrailler, sans doubler la mise, une strérilité qui lui sera fatale. Kravtsov arrache l'égalisation à 45 secondes de la fin. En prolongation, Sedlak enrhumme la défense locale, fait mine de contourner le but et remet dans le slot pour Bailen qui pousse au fond et donne la victoire aux visiteurs. Khabarovsk -: 0-2Vladivostok -: 1-5- Omsk : 5-4Iaroslavl -: 1-2 apHelsinki -: 2-3 apLeen forme reçoit son rival sibérien d'qui reste sur un revers. La partie commence fort bien pour le champion en titre,lancé en break ouvre la marque dès la 2ème minute,double la mise en powerplay grâce à son coup de douze. Novossibirsk a de la ressource etdébloque le compteur local avant quebien lancé ne lance,lâche un énorme rebond de l'autre côté oùseul peut égaliser en toute fin de période. Au deuxième tiers les locaux pressent et passent devant,derrière le filet remet dans l'axe pourqui lance juste sous la barre. Omsk réagit bien,contre, il élimine parfaitement le dernier défenseur et en deux tentatives parvient à égaliser. Les deux rivaux continuent à se rendre coup pour coup au dernier tiers,lance,est au rebond pour remettre le Sibir devant.bien placé devant la cage parvient à égaliser. Alors que les dernières secondes s'égrainent, la neige finit par engloutir le faucon.devant la cage dévie parfaitement au second poteau oùpousse dans l'angle grand ouvert à 22 secondes de la fin. Echec et mat ! Le Sibir conforte sa sixième place grâce à ce nouveau succès.Lese reprend en Occident après un revers dans la capitale cette fois à. Les locaux dominent fortement le premier tiers etouvre la marque. Le Lokomotiv continue de mitrailler, sans doubler la mise, une strérilité qui lui sera fatale.arrache l'égalisation à 45 secondes de la fin. En prolongation, Sedlak enrhumme la défense locale, fait mine de contourner le but et remet dans le slot pourqui pousse au fond et donne la victoire aux visiteurs.

Avtomobilist se reprend fort bien et s'impose triomphalement à Vladivostok pour conforter sa huitième place. Un hat-trick de Makeyev, deux points de Cormier et Shumakov ont bien aidé les Ouraliens à l'emporter très nettement.



hcamur.ru Sotchi glace l'Amur et continue de remonter

Sotchi qui reste sur deux victoires de suite poursuit son déplacement loin de ses bases et pose ses valises à Khabarovsk, net vainqueur à son dernier match. Le match est plutôt équilibré au premier tiers mais ne voit pas de but, le Leopard prend l'ascendant au deuxième et Tochitsky dans l'axe ouvre le compteur des sudistes. L'Amur presse pour revenir mais sans succès face à Hellberg imbattable qui blanchit avec 39 arrêts. Glotov conclut en cage vide pour son sixième match consécutif avec des points marqués. Troisième victoire consécutive pour Sotchi qui poursuit sa remontée au général.

Le CSKA s'impose sur le fil à Helsinki et met un peu plus la pression sur le leader. Savinnainen marque un doublé mais les visiteurs parviennent à égaliser. Finalement en prolongation, Grigorenko part en break et dévie parfaitement vers Slepychev qui fusille le portier et donne la victoire aux Moscovites.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Trevor Murphy (Sibir Novossibirsk)

** : Magnus Hellberg (Leopard Sotchi)

* : Alekseï Makeyev (Avtomobilist Ekaterinbourg)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : L'se reprend fort bien et s'impose triomphalement àpour conforter sa huitième place. Un hat-trick de, deux points deetont bien aidé les Ouraliens à l'emporter très nettement.qui reste sur deux victoires de suite poursuit son déplacement loin de ses bases et pose ses valises à, net vainqueur à son dernier match. Le match est plutôt équilibré au premier tiers mais ne voit pas de but, le Leopard prend l'ascendant au deuxième etdans l'axe ouvre le compteur des sudistes. L'Amur presse pour revenir mais sans succès face àimbattable qui blanchit avec 39 arrêts.conclut en cage vide pour son sixième match consécutif avec des points marqués. Troisième victoire consécutive pour Sotchi qui poursuit sa remontée au général.Les'impose sur le fil àet met un peu plus la pression sur le leader.marque un doublé mais les visiteurs parviennent à égaliser. Finalement en prolongation, Grigorenko part en break et dévie parfaitement versqui fusille le portier et donne la victoire aux Moscovites.*** : Trevor Murphy (Sibir Novossibirsk)** : Magnus Hellberg (Leopard Sotchi)* : Alekseï Makeyev (Avtomobilist Ekaterinbourg)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur