Hockey sur glace - KHL : Le faucon attaque Omsk déjoue Oufa dans un gros duel, à l'Ouest le SKA conforte sa première place Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/10/2021 à 06:00

Omsk - Oufa : 2-1

Dynamo - Saint-Pétersbourg : 2-3



KHL Yakupov et Omsk dominent Oufa

L'Avangard qui reste sur un revers reçoit Oufa en forme mais qui a été également battu sur sa dernière sortie. Un match de rachat pour le deux équipes dans un classico de l'Orient. Du coup ce sont les portiers remplaçants qui entament la partie. Le SYU démarre bien et marque un but d'école. Kadeikin se retourne et fait une passe à l'aveugle jusqu'au second poteau où Shmelyov pousse au fond pour ouvrir les vannes. Omsk revient dans le match et force, en powerplay le verrou s'ouvre. Knight contourne la cage et remet au premier poteau pour Cehlarik qui pousse au fond. Le match est très agréable sur un excellent rythme, les tentatives sont nombreuses mais le score reste identique. Omsk bataille en zone offensive, Soshnikov contrôle dans l'angle et remet devant pour Knight qui reprend sur one-timer entre les pads de Sharytchenkov. Oufa presse au dernier tiers mais Demchenko et l'Avangard gèrent bien leur avance jusqu'à la fin. Une victoire qui relance le champion en milieu de tableau.



Le SKA, leader occidental se déplace dans la capitale pour y affronter son vieux rival du Dynamo. L'un des classico de l'Ouest. Les locaux coulent d'entrée et encaissent deux buts en trois minutes signés Kuzmenko et Shvets-Rogovoy. Le Dynamo refait timidement surface, Rashevsky réduit l'écart. Moscou est mieux au deuxième tiers et domine mais pourtant Kuzmenko ajoute un nouveau but. Le club de la police continue de cogner, Sergeyev réduit la marque en powerplay. La pression continue de monter mais les Moscovites ne remonteront pas.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Corban Knight (Avangard Omsk)

** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)

