Tchelyabinsk : 4-5

Omsk - Spartak Moscou : 5-2

Nijnekamsk - Ekaterinbourg : 2-3

Nijni Novgorod - Minsk : 3-4

Dynamo Moscou - Tcherepovets : 3-2

Beijing - CSKA Moscou : 2-1



KHL L'Avangard Omsk retrouve ses sensations

L'Avangard renoue avec la victoire en surclassant le Spartak. La partie démarre bien pour les faucons qui prennent leur envol grâce à Tolchinsky et Knight. Les Spartakistes se réveillent et parviennent à égaliser en fin de tiers médiant. Dès la reprise, Paré remet les locaux devant sur un rebond bien repris. Gritsyuk double l'avantage sibérien en powerplay. Omsk est en promenade et Bryukvin ajoute un nouveau but. L'Avangard repasse sixième et retrouve un peu de confiance.

Le Traktor repasse deuxième en Orient après un succès en demi-teinte à Khabarovsk. Les Ouraliens sont rapidement en tête et mènent 4-1 après au début de la deuxième période, puis 5-2 à l'entame du dernier vingt avec trois points de Bailen et deux pour Tertychny et Sedlak. Mais l'Amur n'a jamais abandonné et parvient à recoller grâce à deux points de Volgin et Fayzullin, jusqu'au bout Tchelyabinsk tremble mais tient bon.

L'Avtomobilist reste dans le rythme et revient sur la quatrième place grâce à une victoire serrée à Nijnekamsk. Les visiteurs ont mené la danse toute la partie avant de se faire rapprocher en fin de rencontre mais ils ont préservé l'essentiel.

Le Red Star Kunlun se relance et domine le CSKA ! Les deux équipes sont à égalité toute la partie après que Nesterov ait ouvert la marque après 3 minutes mais que Wong ait rapidement égalisé en powerplay. En toute fin de match, Kane donne l'avantage aux siens, les Moscovites n'ont pas le temps de raccrocher.



KHL Le Dynamo vient à bout du Severstal et repasse premier

Le Dynamo Moscou reprend les commandes de la conférence occidentale avec un succès difficilement acquis contre le redoutable Severstal. Ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque mais Deux buts coup sur coup des policiers leur permettent de prendre les devants au quart d'heure de jeu. Vovchenko égalise en powerplay dès l'entame de la deuxième période. A la moitié de la rencontre, le Dynamo en powerplay repasse devant grâce à son incroyable capitaine Shipatchyov. Tcherepovets pousse jusqu'à la fin pour égaliser mais Eryomenko maintient la porter solidement cadenassée.

Minsk s'impose à Nijni Novgorod et s'empare de la troisième place occidentale. Menés après un tiers les Biélorusses parviennent à marquer quatre fois dans la période médiane pour prendre une avance confortable. Le Torpedo bombarde au dernier tiers mais ne peut réduire l'écart qu'à trois secondes de la sirène finale, trop tard pour espérer égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nick Bailen (Traktor Tchelyabinsk)

** : Sergeï Tolchinsky (Avangard Omsk)

