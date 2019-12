Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le haut de tableau file Le SKA repasse en tête, toujours suivit par le Dynamo Moscou, 3e, et plus loin le Spartak 4e. A l'Est l'Amur s'offre une nouvelle remontée pour l'emporter encore. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/12/2019 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Ekaterinbourg : 4-3 TAB

Novossibirsk - Saint-Pétersbourg : 0-2

Nur-Sultan - Dynamo Moscou : 3-4 ap

Tchelyabinsk - Spartak Moscou : 2-5



KHL Le Spartak fait trébcuher Tchelyabinsk

Le Spartak en forme, se déplace à Tchelyabinsk qui tente de remonter en cette périodes de vacances scolaires. Il ne faut que 35 secondes de jeu pour voir Kalinin ouvrir la marque. Le jeu est équilibré, Hersley égalise en powerplay à la mi-tiers. Le Traktor reste motivé au deuxième vingt et repasse devant grâce à Osnovin. Le Spartak renverse la tendance et marque deux fois, par Kokarev et Karsums en deux minutes pour mener pour la première fois du match. Tchelyabinsk surdomine le dernier tiers mais ne parvient pas à égaliser. A l'inverse le powerplay spartakiste fait merveille, Rylov et Hanzl marquent en supériorité numérique pour assurer un net succès des visiteurs et la déroute des locaux. Le Spartak récupère la quatrième place occidentale.

Le SKA aligne une nouvelle victoire à Novossibirsk qui s'est dessinée dans le dernier tiers. Alors que pendant 47 minutes le score reste vierge, Kuzmenko débloque enfin le le compteur. Tkachyov conclut en cage vide alors que Melnitchuk blanchit avec 36 arrêts. Grâce à ce succès, les Pétersbourgeois grimpent à la première place avec toujours deux matchs d'avance cependant.

Le Dynamo Moscou en déplacement à Nur-Sultan a réussit un tour de force. La partie s'est bien engagée pour les policiers qui mènent rapidement 2-0 grâce à Bryukvin et Jaskin. Le deuxième tiers s'inverse et le Barys surdomine et parvient logiquement à égaliser. Starchenko donne l'avantage aux Kazakhs au début du dernier tiers. Le Dynamo presse et Petersson égalise en powerplay en fin de partie. En prolongation, les équipes serrent les rangs. Shipatchyov fonce au but et délibre les Dynamistes qui assurent leur troisième place.



hcamur.ru L'Amur remonte l'Avto et l'emporte aux tirs au but

L'Amur qui remonte vite reçoit Ekaterinbourg qui est également en bonne phase, duel intéressant donc. Holland ouvre la marque dès la première minute, Sexton double la mise à la 7eme. L'Avtomobilist est parfaitement lancé, mieux encore Macek alourdit la mise en powerplay en deuxième période. Rasskazov réussit à débloquer enfin le compteur local. Le tigre rugit au dernier tiers et réussit une autre belle remontée grâce à un doublé de Vyatcheslav Ushenin. Il faut disputer une séance de tirs au but, Rasskazov et Rudenkov trouvent la faille alors que tous les tireurs visiteurs butent sur le portier local. Khabarovsk remporte une nouvelle victoire, la quatrième de suite.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Yakov Rylov (Spartak Moscou)

