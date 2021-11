Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le hurlement du loup Nijnekamsk grimpe à la septième place, Beijing confirme sa relance. En haut de tableau, le Traktor et Oufa assurent. A l'Ouest, les Jokerit continuent de performer Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/11/2021 à 08:02 Tweeter

Tchelyabinsk - Vladivostok : 6-1

Nur-Sultan- Helsinki : 1-4

Oufa - Khabarovsk : 3-2

Nijnekamsk - Omsk : 2-1 ap

Sotchi - Beijing : 1-3



KHL Nijnekamsk domine Omsk et repasse 7ème

Nijnekamsk qui avait soutiré une excellente victoire à Iaroslavl s'est ensuite incliné contre Beijing, une drôle de série. Les loups espèrent se racheter contre Omsk qui boitille toujours. Le Neftekhimik surclasse les deux premiers tiers mais Hrubec virevolte pour maintenir le champion dans le courant. L'Avangard sort enfin la tête de l'eau en dernière période, Cehlarik s'y reprend à deux fois mais parvient à déjouer Sudnitsin pour ouvrir la marque. Joie de courte durée, moins d'une minute plus tard les locaux égalisent, Mityakin laissé bien imprudement seul devant la cage pousse au fond. Il faut disputer une prolongation pour séparer les deux formations et comme face au Loko, les loups mordent vite. Sexton emporte tout le monde, humilie le défenseur et nettoie la lucarne sibérienne pour donne la victoire à Nijnekamsk qui s'empare de la septième place.

Le Traktor a noyé Vladivostok dans un match complètement dominé. Tertychny marque deux buts et trois points, Bailen est également à trois points, deux pour Sedlak.

Oufa conforte sa troisième place grâce à un succès étriqué contre Khabarovsk. Un premier powerplay bien mené permet à Fayzullin d'ouvrir les compteurs pour les visiteurs. Pivtsakin ne tarde pas à doubler la marque. Les locaux renversent complètement la donne et finissent par l'emporter grâce à leurs stars, Granlund compte trois points, Shmelyov et Hartikainen deux.

Beijing confirme son retour aux affaires avec une deuxième victoire de rang, à Sotchi cette fois, qui lui permet d'abandonner la dernière place. Spencer Foo compte trois points et Wong deux.



Helsinki signe sa quatrième victoire en cinq matchs en s'imposant nettement à Nur-Sultan. Une victoire qui permet aux Jokerit de rattraper le leader occidental. Une fois encore c'est le Danois, Jensen qui a fait le show en marquant un doublé, Leskinen compte également deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Spencer Foo (Kunlun Red Star)

** : Mikael Granlund (Salavat Yulayev Oufa)

* : Lukas Klok (Neftekhimik Nijnekamsk)



