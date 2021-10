Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le leader à la peine Le SKA a eu du mal à venir à bout de Riga Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/10/2021 à 10:11 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 4-5 TAB



KHL Le SKA et Marchenko dominent Riga aux tirs au but

Le SKA, leader occidental, se déplace à Riga sous la barre. Pour la première fois cette saison, le mach se tient à huis clos à cause des restrictions sanitaires. Logiquement les visiteurs dominent, mais Radil d'un tir imparable ouvre la marque d'un lancer parfait (1-0).

Le SKA réagit bien, Robinson dans la zone offensive, laisse en retrait pour Zykov qui égalise d'un tir imparable (1-1).

Dès la reprise, Tsytsyura contre et dévie idéalement pour Morozov qui donne l'avantage aux siens (1-2).

Saint-Pétersbourg continue sa domination et accroit son avance rapidement sur une combinaison magnifique. Marchenko dévie au deuxième poteau pour Vey, Mattsson se couche pour bloquer l'angle mais Vey remet vers Marchenko qui lance en cage vide (1-3).

Riga ne baisse pas les bras mais reste dominé par son adversaire. Il doit commettre une faute et sur le powerplay, Kemppainen creuse l'avance de son équipe (1-4).

En toute fin de deuxième vingt, Meija à la bleue réduit le score d'un tir plutôt anodin qui surprend Askarov un peu endormi (2-4).

Le SKA reste dominateur au dernier tiers mais ne peut pas accroître son avnce et son indiscipline va lui coûter cher. En powerplay, Cibulskis envoie un missile de la bleue pour rapprocher la marque en début de tiers (3-4).

A la mi-tiers un nouveau powerplay permet aux locaux d'égaliser. Poirier sert Shinkaruk au premier poteau, il lance, le rebond dans le slot est repris par Scarlett (4-4).

Saint-Pétersbourg a vu son avance disparaître en peu de temps et il ne peut la reprendre avant la troisième sirène. La prolongation voit le SKA dominer nettement mais le score ne bouge pas. Il faut une séance de tirs au but pour voir les Pétersbourgeois finir par l'emporter (4-5).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nikita Gusev

** : Lukas Radil

Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

