Novossibirsk - Tcherepovets : 3-2

Nur-Sultan - Sotchi : 3-2

Oufa - Saint-Pétersbourg : 4-5 ap

Tchelyabinsk - Pékin : 3-2 TAB

Kazan - Spartak Moscou : 4-1

Iaroslavl - CSKA Moscou : 0-4

Nijnekamsk - Vladivostok : 6-1

Nijni Novgorod - Khabarovsk : 2-5

Helsinki - Magnitogorsk : 3-4 TAB

Minsk - Ekaterinbourg : 4-6

Riga - Dynamo Moscou : 6-7 ap



hcnh.ru Victoire des Loups qui se rapprochent des playoffs

Le Neftekhimik remporte une troisième tonitruante victoire de suite, cette fois contre Vladivostok pour rester au contact de la zone des playoffs. Shiksatdarov et Atyushov permettent de menber 2-0 après à peine 3 minutes de jeu. Enlund, puis Sharifyanov creusent encore l'avance au tiers médiant. L'Admiral débloque vainement son compteur et encaisse deux nouveaux buts dont un deuxième pour Shiksatdarov. Nijnekamsk reste à deux points de la barre, tous les espoirs sont permis. En revanche cette nouvelle déroute de Vladivostok complique les chances de qualification.

Kazan n'a pas fait dans le détail pour se débarrasser du Spartak avec un net succès dans lequel on peut noter les deux points de l'inoxydable Zaripov.

L'Avtomobilist s'est fait quelques frayeurs à Minsk mais l'emporte finalement en fin de partie grâce notamment à deux buts et trois points de Platt.

Sibir reste dans le bon wagon avec un succès serré contre Tcherepovets qui ne pourra plus rattraper les playoffs. Par deux fois les sidérurgistes ont mené la danse, mais se sont fait égaliser deux fois par les locaux. Makarov donne la victoire aux Sibériens en fin de partie.

Le Metallurg reste huitième avec un succès arraché à Helsinki. L'exceptionnel Mozyakin compte trois points mais cela ne suffit pas aux visiteurs pour déjouer les Jokerit. En fusillade, Kozun donne une précieuse victoire à Magnitka qui revient au contact de la septième place avec trois matchs de retard.

Nouveau succès important pour l'Amur, le septième en huit matchs. Les tigres s'imposent nettement à Nijni Novgorod et reviennent dixièmes à 4 points de la tant convoitée huitième place. L'Amur fait la différence dans un excellent deuxième tiers où il prend le large au score. Khabarovsk reste nettement devant avec deux nouveaux buts en dernière période.

Le Traktor remporte diffiicilement la partie contre Pékin mais la victoire de Magnitogorsk, l'élimine de la course aux playoffs.. Il faut attendre les tirs au but pour voir Stepanov donner une victoire inutile aux locaux pour garder epsoir. Les Chinois prennent un point mais ratent une nouvelle occasion de sécuriser leur place au chaud alors qu'ils n'ont plus que deux matchs à jouer.



hclokomotiv.ru Le Lokomotiv s'incline mais se qualifie pour les playoffs

Le CSKA surclasse Iaroslavl grâce notamment à un doublé de Kaprizov et un blanchissage de Sorokin (34 arrêts). Malgré cette lourde défaite, le Lokomotiv se qualifie pour les playoffs grâce à la défaite de Sotchi.

Le SKA l'emporte dans un beau match à Oufa. Les visiteurs restent au contact grâce à un hat-trick de Soshnikov. Côté visiteur c'est Tokranov qui réalise un tour du chapeau dont le but de la victoire en prolongation. Saint-Pétersbourg est toujours deuxième, le Salavat Yulaev n'est pas encore qualifié mais s'en rapproche.

Le Dynamo Moscou l'emporte difficilement à Riga dans un match très offensif. Un excellent début de match des Lettons leur permet de mener 5-2 après 20 minutes. Les Moscovites renversent la vapeur et réduisent progressivement l'écart jusqu'à passer devant en dernière période. Meija égalise à 20 secondes de la sirène finale. Jaskin cmplète le tour du chapeau avec le but vainqueur de la prolongation. Shipatchyov, Pulkkinen et Tarasov marquent également trois points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

* : Sergeï Mozyakin (Metallurg Magnitogorsk)











