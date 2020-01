Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le navire accélère L'Admiral se rapproche du bon groupe, Kazan et Oufa assurent. A l'Ouest, les Jokerit passent 3e suivit par le Spartak, le Lokomotiv grimpe 6e et le Severstal s'accroche Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/01/2020 à 09:29 Tweeter

Oufa - Nur-Sultan : 5-2

Ekaterinbourg - Kazan : 2-3

Spartak Moscou - Tchelyabinsk : 4-0

Helsinki - Pékin : 4-3

Minsk - Tcherepovets : 1-3

Podolsk - Iaroslavl : 2-5

Riga - Vladivostok : 1-2 TAB



Photographe : Raimonds Volonts pour dinamoriga.lv L'Admiral l'emporte à Riga et se rapproche des playoffs

Riga qui tente de ne pas sombrer définitivement reçoit l'Admiral qui doit prendre des points pour se rapprocher de la huitième place. La partie démarre bien pour les marins qui ouvrent rapidement la marque par Vikharev. Ils dominent le premier tiers mais le score ne bouge plus. Riga domine stérilement la période médiane. Le temps file mais les locaux reviennent, Meija contourne le but et remet à Daloga qui nettoie la lucarne dans une bronca dingue. Aux tirs au but, Bakos donne la victoire à Vladivostok qui n'a plus que 3 points de retard sur la huitième place. Riga sauve un point et n'est plus dernier.

Kazan creuse son avance en tête de l'Orient avec une victoire précieuse à Ekaterinbourg qui lui permet de valider son billet pour les séries. Les Tatars prennent les commandes dès la première minute mais sont rejoins en fin de premier tiers. L'Ak Bars accélère au tiers médiant et les deux Galimov (Emil et Artyom) lui permet de prendre un double avantage. En powerplay, Dawes rapproche son équipe. L'Avto mitraille pour revenir, sans résultat.

Bonne opération également pour Oufa qui l'emporte nettement à domicile face au Barys et passe sixième. Un bon premier tiers permet aux locaux de mener 2-0 apr Hartikainen et Kugrychev. Les Kazakhs sont à la course poursuite au deuxième tiers mais à chaque fois qu'ils rapprochent le score, Oufa marque peu après. Hartikainen marque deux fois, Kadeikin et Kugrychev comptent aussi deux points, Omark signe trois mentions d'assistances.



hcdinamo.by Minsk se heurte au Severstal

Minsk qui tente de sortir du bourbier reçoit le Severstal adversaire qui le précède au classement mais tout de même de dix longueurs ! Les locaux réalisent un excellent premier tiers et ouvrent le score en supériorité numérique grâce à Eryomenko. Les visiteurs renversent la tendance au tiers médiant, Markovin en break bute contre Taylor qui laisse filer la rondelle derrière lui, Kinrade pousse au fond. En infériorité, Tcherepovets domine quand même et Provolnev envoie un slap au fond des filets. Minsk tente de revenir au dernier vingt mais se heurte à Podyapolsky. Le Severstal tient bon et parvient à tuer le match, Khokhlov canonne de la bleue, Petunin dévie dans le but. Victoire importante des sidérurgistes qui restent dans la course tandis que Minsk se retrouve encore dernier.

Helsinki remporte difficilement un match fou sur sa glace face au Red Star Kunlun. qui glisse septième. Les Pékinois attaquent la partie comme des morts de faim, Yip ouvre les compteurs, Murphy double l'avantage avant la première sirène. Dès la reprise, le dragon marque une troisième fois. Joensuu en powerplay débloque le compteur local. Au dernier vingt, les Jokerit donnent tout et rapprochent le score dès l'entame. A 5 minutes du terme, Joensuu marque encore pour égaliser. Pékin agonise sur la glace et commet une faute, à 1'38 de la fin, Lehtonen envoie un missile depuis la bleue dans le but chinois. Echec et mat. Les Jokerit s'emparent du troisième rang occidental, tandis que le Red Star glisse à la 7ème place.

Le Spartak inflige une gifle au Traktor dans un match parfaitement maîtrisé. Deuxième blanchissage de suite pour Bespalov avec 30 arrêts. Hersley, Karsums et Rylov marquent tous deux points.

Le Lokomotiv remporte une victoire importante à Podolsk contre un adversaire direct et récupère la sixième place occidentale. Da Costa ouvre la marque à cinq contre trois avant que Tkachyov ne double la mise avant le premier coup de sirène. Varfolomeev rapproche la marque au tiers médiant, Byvaltsev égalise dès le début du dernier tiers. Le Loko reprend les commandes avant un doublé de Lander dans les deux dernières minutes pour assurer la victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Linus Omark (Salavat Yulaev Oufa)

** : Jesse Joensuu (Jokerit Helsinki)

* : Anton Lander (Lokomotiv Iaroslavl)



