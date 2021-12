Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le patron change Le Dynamo Moscou prend la tête de l'Occident. Riga quitte la dernière place. A l'Est, le Traktor rebondit, le Sibir grimpe toujours, l'Avtomobilist se replace, l'Amur et le Barys se rapprochent des places protégées Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/12/2021 à 10:45 Tweeter

Dynamo Moscou : 0-4

Tchelyabinsk - Spartak Moscou : 4-1

Ekaterinbourg - Vladivostok : 2-1

Nijnekamsk - Nur-Sultan : 2-4

Tcherepovets - Khabarovsk : 1-2

Nijni Novgorod - Riga : 3-4 TAB

Beijing - Novossibirsk : 2-7



KHL Le Dynamo domine Oufa et prend la tête occidentale

Le Dynamo Moscou qui reste sur deux victoires de rang se déplace à Oufa en petit niveau en ce moment. Un premier tiers maîtrisé permet aux visiteurs de mener 2-0 grâce à leurs défenseurs Belov et Sergeyev. Le Dynamo continue son show au tiers médiant, un doublé de Galiyev alourdit nettement la marque. La partie s'équilibre au dernier tiers mais Bocharov ne se laisse pas déjouer et blanchit avec 22 parades. Succès capital pour le Dynamo qui du coup s'empare de la tête de la conférence occidentale.

Riga se redresse avec un bon succès remporté difficilement à Nijni Novgorod. Les Lettons ont mené la danse durant toute la partie en prenant l'ascendant trois fois. Le Torpedo a réussi à chaque fois à revenir dans la partie, notamment grâce à un doublé de Chekhovitch. L'issue de la rencontre doit se déterminer aux tirs au but. Darzins trouve deux fois la clé du coffre et donne ainsi la victoire au Dinamo qui n'est plus dernier.



KHL L'Amur s'impose à Tcherepovets et se rapproche des 8

L'Amur remporte une victoire très importante à Tcherepovets. Ils rejoignent à égalité la 8ème place, mais avec un match en plus, donc restent sous la barre. Le Severstal qui avait marqué des points pendant 19 matchs de suite, voit son incroyable série s'arrêter là. Le premier tiers ne donne pas de but, au deuxième, Morozov profite d'un powerplay pour donner l'avantage aux locaux sur une belle déviation. Dès la reprise, les tigres mordent. Le portier local se jette pour couvrir la rondelle, mais Sharov est plus rapide et l'expédie sous la barre. Une grosse confusion devant la cage locale permet à Gorshkov de pousser au fond et de donner l'avantage à Khabarovsk. Les sidérurgistes poussent pour revenir mais Bartosak tient porte close.

Le Traktor se reprend bien face au Spartak et assure une belle victoire grâce à ses Tchèques, Hyka et Sedlak qui comptent chacun deux points. Tchelyabinsk se rapproche de la première place mais avec quand même trois matchs d'avance.

Le Sibir poursuit son excellent parcours avec une quatrième victoire consécutive en écrasant Kunlun Red Star. Dans cette démonstration de force sibérienne, Sharov compte trois points, Golubev marque un doublé, deux points également pour Schenfeld, Murphy, Pyanov et Cajkovsky. Novossibirsk rejoint à égalité de points, la cinquième place et n'est plus qu'à trois longueurs de la quatrième, l'hiver sera froid !

Courte victoire mais importante pour l'Avtomobilist face à Vladivostok. Un succès qui permet aux Ouraliens de conforter la septième place. C'est un but de Da Costa (auteur de 2 points) en dernière période qui assure la victoire.

Dans un match capital en vue des bonnes places, le Barys s'impose sur la glace de Nijnekamsk et se rapproche des 8. Pourtant les Kazakhs avaient mal démarrés la rencontre, sous l'éteignoir pendant un tiers il parviennent à tenir mais encaissent deux buts coup sur coup à la mi-match, signés Kuptsov et Poryadin. Profitant d'un powerplay, Starchenko débloque le compteur visiteur dans la toute fin de période. Au dernier vingt, les Kazakhs lâchent les chevaux, Savitsky égalise en infériorité, avant que Valk ne donne l'avantage et que Jurco n'en termine en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ivan Bocharov (Dynamo Moscou)

** : Aleksandr Sharov (Sibir Novossibirsk)

* : Stéphane Da Costa (Avtomobilist Ekaterinbourg)



