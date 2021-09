Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le peuple uni ne peut être vaincu Nouvelle victoire pour le Spartak toujours invaincu, comme le SKA et l'Avangard. Riga et Helsinki remportent leur première victoire respective Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/09/2021 à 06:00 Tweeter

Helsinki - Tchelyabinsk : 5-4 ap

Omsk - Khabarovsk : 3-2 ap

Beijing - Riga : 5-6

Saint-Pétersbourg - Vladivostok : 9-2

Spartak Moscou - Podolsk : 3-2 ap

Sotchi - CSKA Moscou : 1-4



spartak.ru Le Spartak déjoue le Vityaz et reste invaincu

Le Spartak toujours invaincu reçoit le Vityaz qui a marqué des points sur ses deux premiers matchs. Vishnievsky lance, Kugryshev récupère tente de contourner mais bute sur le portier visiteur, Loktionov reprend victorieusement pour ouvrir la marque. Khokhlachyov profite d'un powerplay pour doubler la mise. Le Vityaz profite d'une supériorité pour couper l'avantage en deux, Ojamaki déjà auteur d'un tour du chapeau à Sotchi, y va encore de son but. Les Spartakistes dominent du casque et des épaules le deuxième tiers mais le score ne bouge pas. En powerplay, Yaremchuk posé dans l'angle vient égaliser d'un tir parfait. En prolongation, Podolsk est sanctionné, Pettersson devant la cage s'y reprend à plusieurs fois mais parvient à battre Ejov à bout portant et à donner une troisième victoire en autant de matchs au Spartak.

Carton du jour pour le SKA qui fait sombrer corps et bien Vladivostok. Dans cette marée de buts, Michkov, Kuzmenko et Marchenko comptent trois points.

Le CSKA n'a pas tremblé à Sotchi et s'impose nettement grâce à un début de match incroyable. L'armée rouge a marqué trois buts en quatre minutes pour plier la partie d'entrée. Le Leopard presse pour revenir et fait un bon match mais il ne peut rattraper cette entame catastrophique. A noter les trois points d'Okulov et de Plotnikov.

Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Pakarinen signe un doublé et le Jokerit domine le Traktor

Les Jokerit après deux lourds revers à l'Est retrouvaient leur glace et un peu de public pour la première fois en match officiel depuis le début de la pandémie de Sars-CoV2, face au Traktor qui avait remporté difficilement son premier match. Un bon premier tiers et un doublé de Pakarinen permet aux locaux de mener nettement. Helsinki profite d'un powerplay pour porter le score à 3-0 avant qu'Abramov ne débloque le compteur ouralien. Un but de chaque équipe maintient l'écart au début du dernier vingt. Le Traktor hausse le ton et ses étrangers lui permettent de revenir au score, Hyka et Pulkkinen égalisent. Il faut donc disputer une prolongation. Turunen empêche la sortie de zone et sert Kossila qui traîne en retrait, seul face à Will il gagne son duel, marque son deuxième but de la partie, son quatrième point, et offre la première victoire à Helsinki de la saison.

Riga remporte un match fou face au Red Star Kunlun. Les Chinois démarrent mieux et mènent jusqu'à 3-1 à la mi-partie. Mais Riga serre les rangs, revient à hauteur et passe même devant avant la deuxième sirène. Les Lettons s'envolent et mènent 6-3 à moins de dix minutes du terme, la messe semble dite. Yip (2 points) qui sonne la révolte et Nicholls montrent que le dragon a encore du feu a cracher. La fin de partie est haletante mais les Lettons ne cèdent pas, remportant ainsi leur première victoire de la saison. Gormley marque trois points et Cerveny deux buts côté vainqueurs.



Deuxième succès serré pour l'Avangard face à une courageuse et batailleuse équipe de l'Amur. Devant après à peine vingt cinq secondes de jeu grâce à Kaski, les locaux se font rejoindre puis dépasser au deuxième tiers sur deux buts encaissés en powerplay, signés Terechtchenko et Tomasek. C'est encore Kaski qui égalise au dernier tiers. En prolongation un lancer tout en puissance de Prokhorkin laisse l'Avangard invaincu.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kalle Kossila (Jokerit Helsinki)

** : Brandon Gormley (Dinamo Riga)

* : Andreï Loktionov (Spartak Moscou)



