Hockey sur glace - KHL : Le premier est passé Saint-Pétersbourg est la première équipe qualifiée au deuxième tour après une victoire serrée au match 4. Le Lokomotiv sauve sa tête. Omsk égalise, tandis que le Barys se rapproche de la qualification Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2020 à 06:00

Nur-Sultan : 0-2 (1-3)

Oufa - Omsk : 1-5 (2-2)

Iaroslavl - Helsinki : 4-3 (1-3)

Podolsk - Saint-Pétersbourg : 2-3 ap (0-4)



KHL Le SKA domine Podolsk en 4 et se qualifie au 2e tour

Saint-Pétersbourg n'est plus qu'à une victoire de la qualification, le Vityaz, lui, va tout tenter pour l'emporter et sauver sa peau. La partie commence en fanfare pour les visiteurs qui ouvrent la marquent dès la 48ème seconde par Belov. La partie s'équilibre et profitant d'un jeu de puissance, Lajunen égalise. Le SKA domine le deuxième tiers mais le score ne bouge pas. Dès la reprise, Podolsk passe devant grâce à Makeev. Les visiteurs haussent le ton et Plotnikov égalise. Il faut disputer une prolongation pour connaître le nom du vainqueur. Après vingt minutes dominées par le SKA, rien n'a bougé. La deuxième prolongation d'excellente facture ne débouche toujours pas sur un but. Finalement, Bengtsson sur un powerplay scelle la victoire pétersbourgeoise et la qualification à la 113ème minute ! Malgré son héroïque résistance sur ce quatrième match, Podolsk est balayé et quitte la compétition.

Le Lokomotiv dos au mur devait battre Helsinki au match 4 pour rester en vie. Le premier tiers est similaire à ceux des matchs précédants, malgré une domination locale, Anttila ouvre les compteurs. Le Loko réalise un deuxième vingt sérieux, Cherepanov égalise, Kayumov donne l'avantage. Dès la reprise Averin creuse l'avance locale. Helsinki presse et Regin permet aux visiteurs de recoller. Profitant d'un powerplay, Da Costa inscrit son premier but des séries et double l'avance des siens. Les Jokerit sortent leur gardien en fin de partie, Haapala score et les locaux tremblent jusqu'au bout mais l'emportent enfin. Iaroslavl sauve une première balle de match et s'offre un cinquième match en Finlande qu'il faudra à tout prix remporter également.



KHL Pasquale et le Barys bloquent Magnitogorsk au match 4

Le Barys remporte un troisième succès dans la série en l'emportant à Magnitogorsk. Un match où les Kazakhs auront su semontrer réalistes avec un but au premier et au dernier tiers signés Sagadeev et Boyd. Dans le même temps, Pasquale blanchit avec 39 arrêts ! Nur-Sultan n'est plus qu'à un succès de la qualification et recevra pour le match 5 lundi.

Oufa après deux victoires de suite espère prendre un avantage quasi décisif devant ses partisans. L'Avangard doit se réveiller pour revenir dans la série. Force est de constater que les hommes d'Hartley ont mis toutes les chances de leur côté. Un départ tonitruant se solde par une rapide ouverture de score signé Potapov après 3 minutes de jeu. Semyonov double la mise peu après. En powerplay, Franson alourdit encore le score. Le deuxième tiers est de même facture et les Eperviers s'en donnent à coeur joie, Emelin puis Semyonov portent le score à 5-0. Au dernier tiers Oufa domine séchement, Hartikainen réduit bien le score mais ce n'est qu'anecdotique. Nette victoire d'Omsk qui égalise et se rassure de la meilleure des manières qui soit avant un prochain match à domicile.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Eddie Pasquale (Barys Nur-Sultan)

** : Lukas Bengtsson (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Stéphane Da Costa (Lokomotiv Iaroslavl)



