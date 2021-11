Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le règne de Magnitogorsk Le Metallurg remporte le choc des leaders et règne sur toute la ligue. Le Dynamo et le CSKA restent bien placé en haut de tableau. Le Severstal est bien au chaud tandis que le Torpedo refait un peu son retard Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/11/2021 à 06:00 Tweeter

Tcherepovets - Spartak Moscou : 3-2 TAB

Nijni Novgorod - Iaroslavl : 3-2

Minsk - Dynamo Moscou : 3-7

Saint-Pétersbourg - Magnitogorsk : 2-3 TAB

CSKA Moscou - Ekaterinbourg : 1-0



KHL Le Metallurg remporte le choc des leaders face au SKA

Enorme match à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, où le leader occidental reçoit Magnitogorsk leader oriental. Le premier tiers commence fort côté local, mais la défense veille et Olkinuora fait le ménage comme devant Khusnutdinov seul dans l'angle. Magnitka réagit bien et va presser sur le but de Johansson, Currie fait même tinter son casque. Kuzmenko part seul en break mais perd son duel contre le portier finlandais. Il réalise de nombreux arrêts impressionnant pour maintenir les siens devant. Akolzin réussit à partir seul en contre et déjoue le portier, mais les arbitres reviennent à un hors-jeu peu évident pour annuler le but. MMK est pénalisé en fin de tiers et en commet une deuxième dès la reprise. A cinq contre trois, Gusev sert Kuzmenko au deuxième poteau pour l'ouverture du score. Le Metallurg inverse la tendance et domine le jeu, sur une bonne offensive, Pashnin parvient à emmener le jeu dans l'angle avant de servir Akolzin dans l'axe qui égalise d'un lancer balayé. Dès la reprise, Shvets-Rogovoy dans l'angle remet dans le slot pour Kuzmenko qui remet le SKA devant. Les locaux poussent pour en finir sans succès, Olkinuora multiplie les parades. Korostelyov lutte pour conserver le palet contre la bande, il repique au centre, accroché il tombe mais parvient à expédier la rondelle dans la lunette. La prolongation ne donne rien et il faut disputer une séance de tirs au but, Olkinuora repousse les quatre tireurs locaux. Currie et Korostelyov déjouent Johansson, l'affaire est entendue. Le Metallurg remporte le match des leaders et règne sans partage sur toute la KHL avec 8 points d'avance sur son premier poursuivant.



hcdinamo.by Le Dynamo Moscou écrase le Dinamo Minsk

Le Dynamo Moscou se relance de la meilleure manière et conforte sa troisième place en cartonnant un adversaire direct, Minsk. Un premier tiers sans appel permet aux Moscovites de mener 4-1 avec un doublé de Galiyev. Les policiers russes matraquent au second tiers et inscrivent encore trois buts. Ils se relâchent logiquement au dernier vingt et Usov marque deux fois pour atténuer un peu l'écart. Galiyev termine la partie avec quatre points, O'Dell trois dont un doublé, Shipatchyov, Petunin et Voynov ont eux compté deux points.

Le Severstal retrouve la sixième place avec un succès serré contre le Spartak. Les locaux prennent progressivement l'ascendant et Liska ouvre la marque dans la deuxième période. Les Moscovites égalisent dès la reprise, mais de nouveau les sidérurgistes repassent devant.En fin de partie, Lehterä parvient à arracher l'égalisation. Après une longue série de tirs au but, Kodola finit par donner la victoire au Severstal.

Le Torpedo réduit un peu l'écart avec le bon wagon en s'imposant à domicile contre Iaroslavl grâce à un bon début de match et un doublé de Lennström. Jafyarov marque le but victorieux et compte deux points, Miele réalise trois mentions d'assistances.

Le CSKA s'impose sur le plus petit des scores contre Ekaterinbourg. Un unique but de Plotnikov a permis à l'armée rouge de s'imposer puisque Reideborn blanchit avec 23 arrêts. Le CSKA repasse quatrième à l'Ouest.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Stanislav Galiyev (Dynamo Moscou)

*** : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Stanislav Galiyev (Dynamo Moscou)

* : Adam Reideborn (CSKA Moscou)











