Hockey sur glace - KHL : Le retour de la neige Le Sibir revient fort après la trêve, tout comme l'Avtomobilist. Le Metallurg se maintient tandis que Pékin entre dans le bon groupe. A l'Ouest, le SKA, les Jokerit, le Lokomotiv gagnent difficilement tandis que le CSKA est plus tranquille et que le Spartak assure Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/12/2019 à 06:00

Pékin - Vladivostok : 4-0

Ekaterinbourg - Khabarovsk : 3-0

Magnitogorsk - Nijnekamsk : 4-3 TAB

Oufa - Novossibirsk : 2-3

Minsk - Iaroslavl : 2-3 ap

Dynamo Moscou - Helsinki : 1-2 ap

Saint-Pétersbourg - Tcherepovets : 4-3 ap

Spartak Moscou - Podolsk : 6-0

Riga - CSKA Moscou : 1-4



KHL Le Sibir bloque Oufa dans la neige

Oufa solide quatrième peut repasser sur le podium en cas de succès devant ses partisans face au Sibir qui cravache pour rester dans le bon groupe. Le premier tiers est nettement dominé par les Sibériens et à la fin de celui-ci, Milovzorov dépose un caviar au deuxième poteau pour Sayustov qui n'a plus qu'à pousser au fond pour ouvrir la marque. Dès la reprise, Milovzorov dévie au fond le slap d'Alekseev pour doubler la mise. Un powerplay bien négocié permet à Larsen de réduire l'écart. Le Sibir reste dangereux et remet le couvert en fin de période. Sharov change d'angle pour Loginov qui remet devant l'enclave à Milovzorov qui marque encore une fois. Oufa domine les débats en dernier acte, Kartaev réduit le score mais les locaux n'égaliseront pas. Novossibirsk l'emporte avec brio et conforte sa sixième place.

L'Avtomobilist l'emporte nettement à domicile face à Khabarovsk pour recoller à la quatrième place. Menant rapidement 2-0 les locaux ont fait le match et Holland compte deux points tandis que Kovar blanchit avec 35 parades.

Magnitogorsk a encore été laborieux à domicile mais sauve l'essentiel en dominant le Neftekhimik et maintenant sa septième place. Les Loups mènent la danse et sortent du premier tiers en tête au score, puis creusent la marque à 3-1 à la mi-match. Les Renards se réveillent alors et égalisent avec deux buts inscrits en 24 secondes. Les deux équipes se neutralisent au dernier vingt et en prolongation forçant à la tenue d'une séance de fusillade. O'Dell et Kozun marquent, le Metallurg l'emportent et sauve les meubles. Nijnekamsk reste proche des huit mais toujours derrière.

Pékin remporte une victoire brillante et capitale contre Vladivostok qui lui permet de grimper à la huitième place tandis que son adversaire du jour glisse hors des huit. Un match parfaitement maîtrisé des Chinois dans lequel Wong marque deux points et où Smith blanchit avec 27 arrêts.



ska.ru Le SKA revient de loin contre le Severstal

Saint-Pétersbourg passe tout près de la correctionnelle à domicile face au modeste mais brave Severstal. Les sidérugistes menaient en effet 3-0 après deux tiers bien maîtrisés. Le club de l'armée met en route ses canons en dernier vingt et revient à hauteur puis égalise en fin de partie par Bengtsson, la nouvelle recrue. En prolongation, Karpov scelle le match et donne une douzième victoire de rang au club de Gazprom toujours largement en tête. Tcherepovets sauve un point mais peut se mordre les doigts et reste loin des huit.

Le CSKA reste second après son net succès à Riga qui glisse au dernier rang. Mamin s'offre un tour du chapeau.

Match dans le haut de tableau entre le Dynamo Moscou et les Jokerit. Longtemps indécis et sans but la partie se débloque à 8 minutes du terme par un but d'Igumnov qui donne un avantage logique aux locaux. Mais s'appuyant sur un powerplay tardif, Savinainen égalise dans la dernière minute de jeu. Un beau une deux en prolongation permet à Lööv de donner la victoire aux Finlandais. Ils restent quatrièmes juste derrière les policiers toujours troisièmes mais sans plus aucun point d'avance.

Le Spartak étrille Podolsk dans un match à sens unique. Dèjà 3-0 après un tiers, 5-0 après deux, la démonstration a été sévère pour les banlieusards. Fyodorov marque deux buts et trois points, trois points également pour Zubov et deux pour Daugavins, 20 arrêts et un jeu blanc pour Hudacek. le club du peuple double son adversaire du soir et prend la cinquième place.

Victoire laborieuse du Lokomotiv à Minsk, mais importante puisqu'elle permet aux visiteurs de prendre la septième place. Iaroslavl menait pourtant tranquillement 2-0 après quarantes minutes. Un gros effort des locaux leur permet d'égaliser en finde partie avec deux buts marqués coup sur coup. Finalement l'inusable Markov donne la victoire en prolongation au Loko.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Egor Milovzorov (Sibir Novossibirsk)

** : Artyom Fyodorov (Spartak Moscou)

