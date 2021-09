Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le retour du chef Le Dynamo remporte le derby moscovite et repasse en tête. A l'Est le Red Star Kunlun se relance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/09/2021 à 06:00 Tweeter

Beijing - Vladivostok : 3-1

Dynamo Moscou - Spartak Moscou : 6-3



KHL Le Dynamo domine le Spartak et repasse en tête

Derby de Moscou toujours attendu dans la KHL, le Dynamo reçoit son frère ennemi du Spartak pour un duel savoureux. Le premier tiers voit les deux équipes sérieuses et disciplinées se jauger et se neutraliser dans une égalité parfaite. Il faut attendre la moitié du match et une suppériorité des bleus et blancs pour voir le score évoluer. Shipatchyov en angle fermé trouve la faille et donne l'avantage aux locaux. Ils sont pénalisés dans la foulée et les visiteurs leur répondent du tac au tac. Virtanen égalise pour son premier but de la saison. Le Dynamo reste dangereux et repasse devant assez vite, Shipatchyov laisse pour Pedan à la bleue, il remonte la zone, enfonce seul toute la défense et troue le but. Le match est très actif, une nouvelle pénalité des policiers débouche sur une nouvelle égalisation du peuple. Vishnievsky de la bleue profite de l'écran devant le but pour remettre les compteurs à zéro. Dans les dernières secondes du tiers, Mironov dans l'angle remet dans le slot pour Rashevsky qui pousse au fond. Le Dynamo continue de faire tourner son offensive au dernier vingt, Chebykin lance sur le poteau, Efremov le pousse au fond. Le Spartak n'a pas encore rendu les armes et Drozdov lancé comme une balle, expédie un lancer parfait au fond pour faire recoller son équipe. Les Dynamistes surclassent le dernier tiers, Shipatchyov derrière la cage adverse remet plein axe pour Galiyev qui expédie un missile dans la lucarne. La première ligne des policiers continue de dérouler, Shipatchyov derrière la cage remet pour Galiyev dans l'angle, il dévie de l'autre côté pour Rashevsky qui drible avant d'envoyer la rondelle dans la cage. Nette victoire du Dynamo, son capitaine Shipatchyov s'offre 5 points, Galiyev 4, le temps est au soleil de plomb sur le club de la police, de nouveau leader occidental.

Le Red Star Kunlun se relance en coulant encore un peu plus Vladivostok. Le premier tiers est réussi pour les locaux, Riche et Lockhart trouvent l'ouverture. Kane alourdit l'écart dans la période médiane. L'Admiral qui a corrigé son indiscipline ne baisse pas les bras et à force de tentatives, son capitaine, Lugin, débloque le compteur. Ce baroud d'honneur n'est pas suffisant. Beijing se relance pendant que son adversaire du soir poursuit sa descente aux enfers.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Stanislav Galiyev (Dynamo Moscou)

* : Cory Kane (Red Star Kunlun)



