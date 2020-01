Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le souffle du dragon Nouvelle victoire pour le dragon pékinois, toujours bien au chaud dans le milieu de tableau Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/01/2020 à 06:00 Tweeter

Pékin - Khabarovsk : 4-2



hcredstar.com Le Red Star Kunlun assure à domicile

Deuxième match en deux jours à Pékin où le club local reçoit Khabarovsk, dernier de la classe. La vieille au premier rendez-vous, les Chinois l'ont emporté 4-2. L'Amur qui ne veut pas se faire pièger deux fois de suite, démarre vite et Korobov ouvre le score d'un slap lointain en powerplay (0-1).

Les locaux renversent la tendance mais ne parviennent pas à déjouer Alikin avant la première sirène. Les fautes coûtent cher aux pékinois, et encore en powerplay les tigres mordent une seconde fois dès la reprise. Vladislav Ushenin attaque vite côté gauche et dévie au second poteau pour Gorchkov qui double la mise (0-2).

Le match est équilibré et les Russes semblent gérer leur match. A la moitié de la rencontre, Foo sert un caviar au deuxième poteau pour Lockhart qui débloque le compteur chinois devant un public toujours aussi clairsemé (1-2).

La partie reste disputée mais en supériorité numérique, les locaux parviennent à égaliser. Yip esseulé dans le slot, lance, mais son tir passe à côté, le puck ricoche dans la bande et revient de l'autre côté pour Brulé qui égalise (2-2).

Le dragon hausse le ton au dernier tiers et domine la rencontre sans parvenir à changer le tableau d'affichage. A cinq minutes de la fin, Cracknell dans l'angle parvient à déjouer Alikin sur un puissant lancer peu dangereux (3-2).

L'Amur panique et cherche à revenir au score, sans succès. Dans les dernières minutes, il sort son gardien mais Cracknell marque une deuxième fois, celle-ci en cage vide (4-2).

Deuxième victoire dans ce back-to-bakc pour Kunlun qui conforte sa sixième place bien au chaud au coeur de l'hiver. Khabarovsk s'incline de nouveau et poursuit dans son doute.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Cracknell

** : Vladislav Ushenin

* : Spencer Foo



