KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le Torpedo dernier invité au bal Le Torpedo grâce à un bon succès à son dernier match se qualifie pour les séries et passe 7e. Le SKA vire en tête, le Dynamo lorgne sur la troisième place, le Spartak sauve la cinquième malgré la victoire du Lokomotiv. A l'Est, le classement final est connu, l'Avto et le Sibir restent quatrième et cinquième Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/02/2020 à 06:00

Novossibirsk - Magnitogorsk : 4-1

Kazan - Oufa : 3-2

Tcherepovets - Sotchi : 3-2

Nijni Novgorod - Helsinki : 3-1

Minsk - Iaroslavl : 3-5

Omsk - Ekaterinbourg : 2-4

Dynamo Moscou - Tchelyabinsk : 3-2 ap

Podolsk - Spartak Moscou : 2-4

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 1-4



hctorpedo.ru Le Torpedo se qualifie pour les playoffs

Le Torpedo dispute son dernier match de la saison face à Helsinki et doit l'emporter pour se qualifier, même en cas de revers il pourrait encore rejoindre les 8 si Sotchi venait à trébucher mais les locaux vont assurer par eux même. Tout s'est joué au premier tiers dans ce match, Schroeder et Rattie marquent dans la même minute pour donner un double avantage au Cerf. Les Jokerit réduisent la marque mais Urakov redonne deux longueurs d'avance aux siens. Plus rien ne bouge jusqu'au bout. Nijni Novgorod grimpe septième et se qualifie pour les playoffs.

Match au sommet à Moscou entre le CSKA et le SKA. Après un premier vingt sans but ce sont les visiteurs qui font le show au deuxième tiers en inscrivant trois buts contre un seul. Le score se maintient jusqu'au bout avant un ultime but en cage vide. Saint-Pétersbourg s'empare de la première place mais n'a plus de match à jouer, à l'inverse le CSKA peut finir devant en cas de succès jeudi contre Sotchi.

Le Dynamo Moscou a du patienter jusqu'en prolongation pour se défaire du Traktor qui a égalisé en toute fin de match. Deux points importants qui permettent au club de la police d'espérer finir encore troisième s'il l'emporte jeudi à Minsk.

Le Spartak remporte son ultime match de la saison à Podolsk grâce notamment à un doublé de Daugavins. Le Vityaz glisse à la 8e place et devra l'emporter jeudi face au Loko pour espérer terminer septième.

Le Lokomotiv n'a pas tremblé à Minsk et s'impose notamment grâce à deux points de Svitov et Nakladal.

Sotchi déjà éliminé par la victoire du Torpedo a de plus chuté chez le Severstal pour en finir avec tout espoir de qualification.



KHL Omsk bute contre l'Avtomobilist

Kazan remporte un nouveau derby des Verts face à Oufa. Les deux buts de Manninen n'ont pas suffit aux Bachkirs pour faire chuter le leader de l'Orient. Profitant des fautes visiteuses, les Tatars ont su marquer trois fois en powerplay pour en finir. Le Salavat Yulaev reste sixième et affrontera Omsk en playoffs dans un remake de la finale de conférence Est de l'an passé.

L'Avtomobilist impressionne en fin d'exercice et s'est imposé face à Omsk qui doute un peu et termine troisième. Vasilievsky marque deux buts, Sexton et Dawes comptent également deux points.

Le Sibir peut valider sa cinquième place en cas de succès face à Magnitogorsk qui n'a plus rien à jouer. Un match plein des Sbériens avec 3 points de Sharov et 2 de Puustinen font terminer Novossibirsk à la 5e place et défier l'Avto en séries. Magnitka, 7e jouera le Barys.



*** : Aleksandr Sharov (Sibir Novossibirsk)

** : Kaspars Daugavins (Spartak Moscou)

* : Alekseï Vasilievsky (Avtomobilist Ekaterinbourg)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

