Iaroslavl - Spartak Moscou : 4-2

Minsk - Oufa : 3-5

Riga - Dynamo Mosou : 4-1



KHL Le Lokomotiv domine le Spartak et relance sa chaudière

Le Lokomotiv en délicatesse reçoit le Spartak lui aussi en difficultés. Un match de rachat pour les deux équipes. Dominants au premier tiers, les cheminots ne peuvent pourtant pas ouvrir les compteurs. Il faut attendre presque la moitié du match et un powerplay pour voir Korshkov débloquer le compteur local. Dans la foulée, Ivanov remonte la glace sert Alekseyev dans l'axe qui double la mise. Les visiteurs réagissent bien et Pettersson profite d'un rebond devant la cage pour réduire la marque. Un excellent tir de Boucher au début du dernier tiers permet au Loko de reprendre deux longueurs d'avance. Jerabek d'un tir de brute à la bleue, remet le Spartak dans le bon sens. Le Lokomotiv domine la fin de période et Alekseyev dépose un caramel à Jerabek qui troue le but. Iaroslavl l'emporte et repasse sixième.

Riga en difficultés recevait le Dynamo Moscou qui soufflait le chaud et le froid en cet automne russe. Un doublé de Cibulskis permet aux Lettons de mener 2-1 après 40 minutes. Les Moscovites sombrent au dernier tiers en encaissant encore deux buts dont un en cage vide. Riga se relance et recolle à la neuvième place.



Oufa s'impose à Minsk pour relancer la machine et assurer sa troisième place orientale. Une victoire pas facile où les Bachkurs menaient pourtant 2-0 très vite mais leur adversaire parvient à égaliser avant la première sirène. Oufa prend ensuite le large avant quelques frayeurs finales mais l'essentiel est préservé.



*** : Oskars Cibulskis (Dinamo Riga)

** : Georgy Ivanov (Lokomotiv Iaroslavl)

*** : Oskars Cibulskis (Dinamo Riga)

** : Georgy Ivanov (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Sakari Manninen (Salavat Yulayev Oufa)











