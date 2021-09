Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Légendaire Eryomenko signe son 63ème blanchissage de sa carrière KHL à 41 ans, le Dynamo remporte une 8ème victoire en 8 matchs et poursuit l'invincibilité. Le Severstal revient dans le bon groupe. A l'Est, Oufa et le Traktor restent devant, l'Amur se relance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/09/2021 à 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk - CSKA Moscou : 2-1

Beijing - Khabarovsk : 0-2

Tcherepovets - Riga : 2-1 ap

Saint-Pétersbourg - Oufa : 2-4

Sotchi - Dynamo Moscou : 0-4



dynamo.ru 63ème blanchissage pour le légendaire Eryomenko

Le Dynamo Moscou continue son parcours parfait en ce début de saison, il remporte à Sotchi son huitième succès de la saison, en huit rencontres. Pourtant la partie est serrée pendant quarante minutes, un seul but signé Pribylsky laisse les policiers devant après deux tiers. Mikhaïlov double la mise dès la reprise. Sotchi sombre en fin de match et encaisse deux buts de suite dont un sur powerplay, signés O'Dell et Rashevsky. Grâce à ses 28 arrêts, Eryomenko blanchit. Il s'agit de son 63ème blanchissage de sa carrière KHL, qui continue encore en pleine forme à 41 ans bien passé. Le joueur le plus âgé de la ligue n'a pas fini de ravir ses fans. Une vraie légende bleue et blanche.

Le Severstal s'est fait peur contre Riga mais assure l'essentiel. Il a mené pratiquement tout le match grâce à un unique but de Press. En toute fin de rencontre, Cibulskis arrache l'égalisation sur un powerplay. Il faut disputer une prolongation, Geraskin se promène dans la zone et donne la victoire aux sidérurgistes. Un succès capital qui permet à Tcherepovets de monter à la septième place occidentale.



KHL Le Traktor dompte le CSKA Moscou

Le Traktor s'offre un bon succès à domicile face au CSKA. Les Moscovites ouvrent la marque rapidement mais se font aussi vite égaliser par Pulkkinen. Les Ouraliens accélèrent au deuxième tiers. Tkachyov d'un excellent mouvement déjoue le portier et met les siens devant. Le CSKA bombarde au dernier tiers mais Will repousse tout et permet aux siens de l'emporter.

Oufa reste en tête de l'Orient en remportant le choc de la journée à Saint-Pétersbourg. Deux buts marqués dans l'entame du deuxième tiers permet aux Bachkirs de prendre le large et de ne jamais être rattrapé. Granlund, Manninen et Mukhamadullin comptent deux points.

L'Amur se relance dans le match des mal classés et relègue Beijing à la dernière place après une victoire nette et sans bavure. Alekseyev et Zyryanov ont marqué tandis qu'Alikin repoussait les 30 tirs chinois pour blanchir. Une victoire qui permet aux tigres de rejoindre les marins et le flocon dans le club des 5 points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Evgeny Alikin (Amur Khabarovsk)

** : Aleksandr Eryomenko (Dynamo Moscou)

Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

