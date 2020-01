Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les chefs assurent Victoires tranquilles et logiques de Kazan et du CSKA, leaders des deux conférences. L'Amur s'impose pour la deuxième fois de suite contre Oufa Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/01/2020 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Oufa : 1-0 TAB

Vladivostok - CSKA Moscou : 2-5

Podolsk - Kazan : 2-4



KHL L'AK Bars d'Azevedo s'impose à Podolsk

Kazan, leader oriental contesté par son dauphin sibérien, doit l'emporter à Podolsk pour continuer de rester en tête. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, le Vityaz se rue à l'assaut dès l'entame. Byvaltsev dévie parfaitement au second poteau pour Varfolomeev mais Bilyalov bondit et repousse par miracle, Varfolomeev récupère le palet et le remet dans le slot merveilleusement intelligement, Nättinen se précipite et pousse au fond pour l'ouverture du score après 48 secondes de jeu. L'Ak Bars cueillit à froid, réagit bien et renverse la tendance. Les lancers pleuvent et au quart d'heure de jeu, les efforts sont récompensés. Azevedo embarque tout le monde à droite mais remet dans l'axe pour Petrov qui égalise. La deuxième période est équilibrée. Alors que les Tatars sont en infériorité, ils passent devant. Une mauvaise perte de palet profite à Petrov qui sert Azevedo dans l'angle opposé, il fait trembler les filets. Mais l'indiscipline des visiteurs finit par coûter cher et en powerplay, Evseenkov égalise d'un slap de la bleue. Il ne faut que quelques instants à Galiev en solitaire pour remettre Kazan devant. Un powerplay bien geré par les visiteurs au dernier vingt permet à Cormier de dévier au fond pour doubler l'avantage des panthères qui remportent leur cinquième victoire de suite et restent en tête.

L'Amur remet ça à domicile comme la veille il domine Oufa, mais cette fois ci la partie aura été bien plus serrée. Le score reste vierge tout le match, Alikin repousse les 30 lancers bachkirs dans la partie et toutes les tentatives aux tirs au but. Vyatcheslav Ushenin est le seul à marquer en fusillade pour assurer la victoire de Khabarovsk, une deuxième de suite.



Pas de surprise à Vladivostok où malgré leur courage, les locaux ont du céder face au CSKA. L'Admiral a résisté un tiers avant de s'incliner dès la reprise pour un premier but de Karnaukhov. Une double faute des locaux coûte cher, le champion en titre marque deux fois en powerplay. Mereskin réduit l'écart dans la foulée. Les visiteurs éloignent le score en dernière période en marquant deux fois contre une pour les marins.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kirill Petrov (Ak Bars Kazan)

** : Evgeny Alikin (Amur Khabarovsk)

