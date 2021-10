Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les crocs des fauves Le Leopard et le Barys l'emportent. Oufa revient deuxième, le Sibir se cale au chaud dans le ventre mou du classement oriental Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/10/2021 à 09:16 Tweeter

Novossibirsk - Podolsk : 2-1

Nur-Sultan - Saint-Pétersbourg : 3-0

Oufa - Helsinki : 3-2 ap

Sotchi - Riga : 3-2 ap



hcsochi.ru Sotchi vient à bout de Riga en prolongation

Sotchi en grande difficultés doit l'emporter face à Riga qui le précède au classement et qui revient d'un déplacement contrasté en Orient. La partie démarre fort côté Leopard, Kolgotin au rebond ouvre le score après 1'20. Les Lettons mal embarqués réagissent bien et Jelisejevs en break égalise. A quatre contre trois, Feoktistov dévie au fond le lourd slap de Jaks parti de la bleue. La partie devient houleuse, les mauvais gestes se multiplient de part et d'autres et le match est haché par des dizaines de minutes de pénalités. Malgré ce flots de fautes et des powerplays tous azimuts, aucune des deux équipes en profite. Sotchi vit de son modeste avantage et finit logiquement par se faire reprendre. Jelisejevs remet encore les siens dans le match d'un bon lancer dans l'angle juste sous la barre. En prolongation Riga finit par être emporté par son indiscipline. Comme un symbole c'est Jelisejevs le héros du match qui est sanctionné d'une obstruction après à peine six secondes de jeu. Jaks canonne de la bleue, le puck heurte le gardien mais termine quand même au fond. Sotchi l'emporte à l'arrachée et réduit un peu l'écart au classement.



hcbarys.kz Ortio et le Barys s'imposent de nouveau sans encaisser

Le Barys frappe un grand coup en surclassant Saint-Pétersbourg et monte à la sixième place orientale. Les Kazakhs font le show en début de partie, leur powerplay fait le métier. Dietz dévie dans le cercle gauche pour Frattin qui ouvre la marque en suppériorité. Mikhaïlis double la mise sur un but semblable toujours à cinq contre quatre. Le SKA pousse pour revenir mais sans succès. Alsing conclut en cage vide. Ortio repousse les 24 tirs adverses et blanchit pour la deuxième rencontre consécutive.

Oufa repasse deuxième en infligeant aux Jokerit une troisième défaite de suite. Lisovets et Kulyomin donnent deux buts d'avance aux locaux. Helsinki revient patiemment et égalise à l'entame du dernier acte. Manninen donne finalement la victoire aux Verts en prolongation.

Troisième victoire en quatre matchs pour le Sibir qui domine Podolsk et s'empare de la septième place orientale. Smolin ouvre le score en faveur des visiteurs après à peine 44 secondes de jeu. NSK domine nettement les deux premiers tiers mais le Vityaz garde son avantage. Un coup de canon de Murphy a la bleue permet aux locaux d'égaliser dès l'entame du dernier tiers. Un powerplay en fin de partie permet à Shore de dévier au deuxième poteau où Sharov pousse au fond. Novossibirsk l'emporte pour la deuxième fois de suite.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Janis Jaks (Leopard Sotchi)

** : Nick Shore (Sibir Novossibirsk)

*** : Janis Jaks (Leopard Sotchi)

** : Nick Shore (Sibir Novossibirsk)

* : Joni Ortio (Barys Nur-Sultan)



