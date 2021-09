Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les invincibles résistent Oufa prend la tête de l'Orient et reste invaincu suivi de Nijnekamsk également toujours victorieux. A l'Ouest, le Torpedo et les Jokerit se relancent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/09/2021 à 06:00 Tweeter

Oufa - Spartak Moscou : 2-1

Beijing - Helsinki : 5-6

Nijnekamsk - Novossibirsk : 4-2

Nijni Novgorod - Sotchi : 2-1



KHL Oufa aligne une 4e victoire de rang

Le Salavat Yulayev invaincu après trois victoires reçoit le Spartak qui est dans la même situation. Une des équipes poursuivra sa série et l'autre subira son premier revers à l'issue du match. Les Moscovites dominent le premier tiers, sur un break, Pettersson dévie un caviar parfait au second poteau pour Shirokov qui ouvre la marque. Au début du deuxième vingt, les locaux égalisent sur un coup de chance, le slap de Zubarev est involontairement dévié par la palette de Nikichin dans son propre but ! Oufa accélère au tiers médiant, dans les dernières secondes d'icelui, Kadeikin parvient à contrer, il sert Shmelyov devant l'enclave qui donne l'avantage aux verts. Les Spartakistes renversent la tendance au dernier tiers, mais ils ne peuvent revenir. Quatrième victoire consécutive pour les Bachkirs qui prennent la tête de l'Orient.

KHL Les Jokerit s'imposent difficilement contre Beijing

Le Red Star Kunlun reçoit Helsinki, deux équipes qui aimeraient confirmer après un début de saison en demi-teinte. Les Jokerit dominent très nettement le premier tiers mais celui-ci s'achève sur un score de parité d'un but partout. Les deux équipes continuent leur course poursuite au deuxième vingt, mais à chaque fois ce sont les Finlandais qui mènent la danse, grâce notamment à un doublé de Holm, avant d'être rejoins. Un bon coup de collier en fin de période leur permet de mener de deux longueurs. Beijing ne se décourage pas et marque encore deux fois mais Helsinki trouve encore une ultime fois la faille pour l'emporter sur le fil.

Victoire serrée mais précieuse pour le Torpedo qui domine sur le fil Sotchi. Pourtant c'est bien le Leopard qui a ouvert la marque au premier tiers par Garayev. Le club du cerf parvient à inverser la tendance au deuxième vingt, Hrivik égalise. Sur un powerplay, Paigin donne l'avantage aux locaux. Sotchi mitraille au dernier tiers mais Tikhomirov tient la porte fermée jusqu'au bout.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marat Khairullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Philip Holm (Jokerit Helsinki)

*** : Marat Khairullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Philip Holm (Jokerit Helsinki)

* : Juha Metsola (Salavat Yulayev Oufa)











