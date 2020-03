Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les Kazakhs passent Le Barys se qualifie en cinq matchs, Oufa fait un bon pas vers le 2e tour, le Lokomotiv sauve une 2e fois sa peau Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2020 à 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Magnitogorsk : 5-2 (4-1)

Omsk - Oufa : 3-6 (2-3)

Helsinki - Iaroslavl : 2-4 (3-2)



KHL Les 3 pts de Sagadeev qualifient le Barys face à Magnitka

Le Barys tout proche de la qualification pouvait conclure devant ses partisans en cas de nouveau succès face à Magnitogorsk, à la peine. Sagadeev ouvre rapidement les compteurs mais Kulyomin égalise. Le Barys hausse le ton et surclasse son adversaire, Dietz et Sagadeev alourdissent les compteurs. Le deuxième vingt est plus équilibré et les deux équipes marquent un but chacune. Le Metallurg peine à peser dans le match et à espérer au dernier tiers. Il sort toutefois son gardien pour tenter un ultime joker en fin de partie. Akolzin marque son deuxième but de la rencontre en cage vide. Nur-Sultan se qualifie logiquement pour le second tour, Magnitogorsk termine tristement cette bien pale saison.

KHL Le Lokomotiv reste en vie au match 5 à Helsinki

Helsinki après avoir raté le balayage au match 4 espère conclure devant ses partisans pour en finir avec le Lokomotiv. Celui-ci doit vaincre ou mourir une fois encore. Kudryavtsev dans la profondeur vient ouvrir les compteurs pour les visiteurs bien lancés. Les Jokerit renversent la tendance et pressent, en deux minutes Pihlström égalise, Joensuu donne l'avantage, tout est renversé. Le deuxième tiers est serré et le score ne bouge pas. Dès la reprise, le coup de canon de Denisenko depuis la bleue ricoche dans le trafic et termine dans le but finlandais pour l'égalisation. Le Lokomotiv pousse encore et obtient un powerplay, mais il ne peut passer devant. Da Costa dans le cercle droit envoie un coup de canon qui troue les filets de Kalnins. Les locaux poussent pour revenir mais Konovalov maintient la porte close. Kayumov lancé à toute allure, fait mine de contourner la cage avec le palet mais le place au premier poteau dans l'angle fermé. Le Loko fait le break a quelques minutes du terme, c'est suffisant. Deuxième victoire pour Iaroslavl qui reste en vie et s'offre un match 6 à domicile pour tenter d'égaliser. Les Jokerit ratent une deuxième balle de match, le doute s'installerait-il en Finlande ? après avoir raté le balayage au match 4 espère conclure devant ses partisans pour en finir avec le. Celui-ci doit vaincre ou mourir une fois encore.dans la profondeur vient ouvrir les compteurs pour les visiteurs bien lancés. Les Jokerit renversent la tendance et pressent, en deux minuteségalise,donne l'avantage, tout est renversé. Le deuxième tiers est serré et le score ne bouge pas. Dès la reprise, le coup de canon dedepuis la bleue ricoche dans le trafic et termine dans le but finlandais pour l'égalisation. Le Lokomotiv pousse encore et obtient un powerplay, mais il ne peut passer devant.dans le cercle droit envoie un coup de canon qui troue les filets de. Les locaux poussent pour revenir maismaintient la porte close.lancé à toute allure, fait mine de contourner la cage avec le palet mais le place au premier poteau dans l'angle fermé. Le Loko fait le break a quelques minutes du terme, c'est suffisant. Deuxième victoire pour Iaroslavl qui reste en vie et s'offre un match 6 à domicile pour tenter d'égaliser. Les Jokerit ratent une deuxième balle de match, le doute s'installerait-il en Finlande ?



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anton Sagadeev (Barys Nur-Sultan)

** : Pyotr Khokhryakov (Salavat Yulaev Oufa)

* : Roman Savchenko (Lokomotiv Iaroslavl)

