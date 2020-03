Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les leaders qualifiés Kazan et le CSKA se qualifient pour le deuxième tour, l'Avtomobilist reste en vie tandis que le Spartak égalise Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2020 à 06:00 Tweeter

Novossibirsk - Ekaterinbourg : 1-5 (3-1)

Nijnekamsk - Kazan : 0-1 (0-4)

CSKA Moscou : 2-3 ap (0-4)

Spartak Moscou - Dynamo Moscou : 3-2 (2-2)



KHL Le Neftekhimik bute sur Bilyalov, Kazan passe le 1er tour

Kazan se qualifie pour le deuxième tour des playoffs en balayant le Neftekhimik. Au quatrième match, l'Ak Bars l'emporte sur le plus petit des scores. A la 26ème, Galiev dans le cercle gauche fusille Barulin pour l'unique but de la rencontre. Bilyalov repousse les 21 lancers locaux et blanchit.

L'Avtomobilist au pied du mur après trois revers a enfin réussit à remporter sa première victoire des playoffs face à Novossibirsk. Le premier tiers disputé s'achève sur un score vierge. Le début du deuxième tiers est parfait pour l'Avto, Belousov débloque les compteurs d'entrée avant que Datsyuk ne double la mise peu après. Holland alourdit l'écart en powerplay, avant qu'une supériorité tardive ne permette à Romantsev de réduire la marque en fin de période. Dès la reprise, Sexton marque un nouveau but pour les visiteurs. NSK bombarde pour revenir mais Kovar tient le fort avec talent. Berezin ajoute une cinquième réalisation en fin de partie. Net succès pour l'Avtomobilist qui sauve sa tête et s'offre un match 5 à domicile, la solution a-t-elle été trouvée pour renverser la tendance ?



KHL Le CSKA s'impose à Nijni Novgorod et se qualifie

Le Torpedo dos au ravin doit vaincre ou mourir face au CSKA. Après un premier tiers morne et sans beauté, le jeu accélère au deuxième vingt. En fin de celui-ci, Jafyarov entre en zone et sert Genoway qui fonce au but et ouvre le score d'une reprise imparable. Profitant d'un powerplay dès la reprise, Schroeder double la mise. Le CSKA met les bouchées double et revient dans le match par Robinson avant que Shalunov n'égalise en fin de rencontre. Comme au match 3 il faut disputer une prolongation et comme au match précédant, les visiteurs vont l'emporter. Profitant d'un rapide powerplay, Kaprizov plein axe fusille Tikhomirov pour offrir la quatrième victoire au champion en titre et une qualification rapide pour le tour suivant, Nijni Novgorod balayé, est éliminé.

Le Spartak qui a réussit à réduire l'écart peut égaliser devant son public dans ce match 4 face à son rival du Dynamo Moscou. Le premier tiers est parfaitement négocié par les locaux qui mènent rapidement 2-0. Daugavins creuse l'écart au tiers médiant sur une supériorité numérique bien négociée. Dès la reprise, Shipatchyov débloque le compteur des policiers en powerplay. Le Dynamo surdomine l'ultime période, mais le but de Petersson qui permet aux visiteurs de recoller arrive bien trop tard. Il ne reste plus que 20 secondes de jeu, l'ultime charge policière ne donne rien. Les Spartakistes égalisent dans la série.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Zubov (Spartak Moscou)

** : Timur Bilyalov (Ak Bars Kazan)

* : Pavel Datsyuk (Avtomobilist Ekaterinbourg)



