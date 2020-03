Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les locaux cartonnent Le Barys, l'Avangard, le SKA et les Jokerit, les quatre clubs qui recevaient ce premier match des playoffs ont corrigé leur adversaire Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2020 à 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Magnitogorsk : 4-0 (1-0)

Omsk - Oufa : 5-2 (1-0)

Saint-Pétersbourg - Podolsk : 6-1 (1-0)

Helsinki - Iaroslavl : 6-0 (1-0)



KHL L'Avangard Omsk brillant au match 1 face à Oufa

Le remake de la finale orientale de l'an passé entre Omsk et Oufa était la série la plus attendue de ce premier tour. Les locaux démarrent bien mais Burmistrov part en break il sert en retrait Kugrychev qui prolonge jusqu'à Omark au deuxième poteau, le Suédois conclut avec brio cette magnifique transversale. L'Avangard domine séchement et son adversaire multiplie les fautes, en powerplay Shumakov égalise. Dès la reprise du deuxième vingt, Shumakov contre, il bute sur le gardien mais Semyonov qui a suivit, pousse au fond. Omsk continue son effort, Dedunov en break est bloqué, Stas reprend et double la mise. Profitant d'une perte de palet catastrophique derrière le but, Hartikainen récupère la rondelle et réduit la marque. Les Eperviers s'envolent en fin de tiers, Semyonov dévie le lancer de Voynov puis en powerplay Pyanov corse encore la mise. L'Avangard cadenasse le dernier tiers et le score ne bouge plus.

Le Barys a confirmé son statut de favori dès ce premier match des séries en corrigeant Magnitogorsk. Les Kazakhs marquent un but dans le premier tiers et un dans le second. MMK pousse mais ne peut déjouer Pasquale qui multiplie les sauvetages et qui va blanchir avec 34 arrêts. En fin de match, les visiteurs sortent leur gardien mais encaissent un troisième but en cage vide. La messe est dite mais les locaux enfilent un quatrième en powerplay dans la dernière minute de jeu. Belle victoire pour Nur-Sultan qui marque les esprits, dans cette rencontre, Volk marque deux points.



KHL Les Jokerit humilient Iaroslavl au premier match

Les Jokerit ont balayé toutes les interrogations qu'on pouvait avoir en humiliant Iaroslavl au premier match avec le plus gros score de cette première journée des playoffs 2020. Niemi semble enfin dans le bain et blanchit avec 26 arrêts. Savinainen marque deux buts, Lehtonen et Jensen trois points grâce à deux assistances chacun. Un tel écart de score fait très mal d'entrée mais peut peut être servir d'électrochoc à la bande de Da Costa, fantômatique dans ce match 1.

Pas de surprise à Saint-Pétersbourg où le club multimilliardaire atomise les banlieusards de Podolsk au premier match. Dans cette rencontre à sens unique, Kuzmenko s'offre un tour du chapeau et Marchenko un doublé. Le Vityaz sauve la face avec un but de Chernov marqué assez rapidement.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Shumakov (Avangard Omsk)

** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Edward Pasquale (Barys Nur-Sultan)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Magnitogorsk : 4-0 (1-0)- Oufa : 5-2 (1-0)- Podolsk : 6-1 (1-0)- Iaroslavl : 6-0 (1-0)Le remake de la finale orientale de l'an passé entreetétait la série la plus attendue de ce premier tour. Les locaux démarrent bien maispart en break il sert en retraitqui prolonge jusqu'àau deuxième poteau, le Suédois conclut avec brio cette magnifique transversale. L'Avangard domine séchement et son adversaire multiplie les fautes, en powerplayégalise. Dès la reprise du deuxième vingt,contre, il bute sur le gardien maisqui a suivit, pousse au fond. Omsk continue son effort,en break est bloqué,reprend et double la mise. Profitant d'une perte de palet catastrophique derrière le but,récupère la rondelle et réduit la marque. Les Eperviers s'envolent en fin de tiers,dévie le lancer depuis en powerplaycorse encore la mise. L'Avangard cadenasse le dernier tiers et le score ne bouge plus.Lea confirmé son statut de favori dès ce premier match des séries en corrigeant. Les Kazakhs marquent un but dans le premier tiers et un dans le second. MMK pousse mais ne peut déjouerqui multiplie les sauvetages et qui va blanchir avec 34 arrêts. En fin de match, les visiteurs sortent leur gardien mais encaissent un troisième but en cage vide. La messe est dite mais les locaux enfilent un quatrième en powerplay dans la dernière minute de jeu. Belle victoire pour Nur-Sultan qui marque les esprits, dans cette rencontre,marque deux points.Lesont balayé toutes les interrogations qu'on pouvait avoir en humiliantau premier match avec le plus gros score de cette première journée des playoffs 2020.semble enfin dans le bain et blanchit avec 26 arrêts.marque deux buts,ettrois points grâce à deux assistances chacun. Un tel écart de score fait très mal d'entrée mais peut peut être servir d'électrochoc à la bande de Da Costa, fantômatique dans ce match 1.Pas de surprise àoù le club multimilliardaire atomise les banlieusards deau premier match. Dans cette rencontre à sens unique,s'offre un tour du chapeau etun doublé. Le Vityaz sauve la face avec un but demarqué assez rapidement.*** : Sergeï Shumakov (Avangard Omsk)** : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)* : Edward Pasquale (Barys Nur-Sultan)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo