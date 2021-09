Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les loups hurlent Les loups de Nijnekamsk remportent une brillante victoire qui le place septième. Kazan poursuit sa bonne série Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/09/2021 à 06:00 Tweeter

Kazan - Spartak Moscou : 3-1

Nijnekamsk - Vladivostok : 4-0



KHL Tuohimaa et Nijnekamsk balayent Vladivostok

Le Neftekhimik vaincu lors de ses deux dernières rencontres par des occidentaux, affronte cette fois un adversaire de sa conférence, Vladivostok. Durant tout le match l'Admiral va être victime de son indiscipline insupportable. En powerplay, Chivilyov feinte le tir et dévie de l'autre côté où Shafigullin reprend victorieusement. Le match est équilibré mais le score ne bouge pas, toujours en infériorité les visiteurs encaissent un deuxième but dès la reprise. Khafizov lance, Serebryakov repousse mais Chivilyov pousse au fond. La partie devient très houleuse et les fautes pleuvent, toujours en powerplay les loups frappent une troisième fois. Poryadin dépose une offrande au second poteau pour Khafizov qui n'a plus qu'à rediriger au fond. L'Admiral tente de revenir, mais sans succès. Bikmullin lancé en break déjoue le portier extrême oriental complètement statique. Tuohimaa blanchit avec 32 arrêts. Nijnekamsk s'empare de la septième place orientale. Vladivostok continue son bien triste chemin avec une défense complètement larguée et une indiscipline hallucinante de pratiquement 20 minutes de pénalité. La blessure du gardien Nalimov n'arrange pas les affaires des marins qui doivent vite se corriger après 9 défaites en dix matchs, sous peine de faire une saison de retour en KHL sous la forme d'un long chemin de croix.

Kazan poursuit sa série de victoires et s'impose encore à domicile contre le Spartak. La première période est équilibrée, Safonov ouvre rapidement le score pour les locaux mais Nikichin égalise. Les Tatars surdominent le deuxième tiers, Petrov finit par mettre les Kazanais devant. Les Spartakistes renversent la tendance au dernier tiers mais Bilyalov ne cède pas. A contrario, Galimov double l'avance locale. C'est le coup de grâce, le club du peuple ne s'en relèvera pas.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Chivilyov (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Artyom Galimov (Ak Bars Kazan)

Frans Tuohimaa (Neftekhimik Nijnekamsk)











