Hockey sur glace - KHL : Les loups s'invitent au festin En s'imposant en prolongation, les loups de Nijnekamsk rejoignent les playoffs, l'Amur et Pékin sont éliminés. Le Barys récupère la deuxième place, Riga termine la saison sur de bonnes victoires Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/02/2020 à 06:00

Nur-Sultan : 1-3

Khabarovsk - Nijnekamsk : 2-3 ap

Pékin - Riga : 1-2



KHL Le Neftekhimik l'emporte à Khabarovsk et rejoint les séries

Le Neftekhimik qui avait balayé Khabarovsk la veille, espérait rééditer la performance dans son back-to-back. En cas de succès l'Amur passerait 8e, match donc décisif. Les visiteurs dominent le premier tiers et Mitchell reprend victorieusement le rebond sur le lancer de Bryntsev pour ouvrir la marque. Le deuxième tiers est équilibré mais le score ne bouge pas. Profitant d'un powerplay, Jordan égalise en début de dernier vingt. L'Amur pousse et Rasskazov donne l'avantage en poussant au fond à bout portant. Les loups renversent la tendance et à trois minutes du terme, Ryasensky égalise d'un slap de la bleue. Il faut disputer une prolongation, une faute contestable donne un tir de pénalité et White le convertit, donnant la victoire à Nijnekamsk et la qualification aux séries et élimine donc Khabarovsk de la course aux playoffs.

Le Barys après trois revers cette saison face à Vladivostok a remporté enfin son premier match face à cette formation. Une victoire capitale qui permet à Nur-Sultan de s'emparer de la deuxième place à un match de la fin. Orekhov marque deux points dans cette victoire kazakhe.



Pékin en exil à Novossibirsk espère l'emporter pour son dernier match de la saison et espérer une place en playoffs, face à Riga déjà éliminé cela semble aisé, mais les Lettons multiplient les victoires en fin d'exercice. Le premier tiers nettement dominé par les Lettons s'achèvent sur un score vierge. ceux-ci haussent encore le ton en deuxième acte et font le break avec deux buts signés Ashton et Daugavins. Pékin peine à renverser la tendance, Smith-Pelly permet bien aux siens de recoller en fin d'exercice mais le dragon ne revient pas. Il s'incline et dit adieu aux playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Valery Orekhov (Barys Nur-Sultan)

** : Lauris Darzins (Dinamo Riga)

*** : Valery Orekhov (Barys Nur-Sultan)

** : Lauris Darzins (Dinamo Riga)

* : Zack Mitchell (Neftekhimik Nijnekamsk)











