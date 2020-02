Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les ouvriers en seront Le Metallurg Magnitogorsk se qualifie pour les playoffs, le Barys confirme. A l'Ouest, le CSKA se promène et les Jokerit impressionnent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2020 à 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Oufa : 2-1

Magnitogorsk - Nijnekamsk : 3-1

CSKA Moscou - Minsk : 8-1

Omsk - Helsinki : 1-2 TAB



KHL Le Metallurg domine Nijnekamsk et rejoint les playoffs

Magnitogorsk au seuil des playoffs reçoit le Neftekhimik qui lutte pour revenir, au dernier match les loups avaient dévorés les métallos. En fin de premier tiers, Nestrasil profite d'un engagement gagné en zone offensive pour ouvrir la marque contre son ancienne équipe. La partie est disputée mais le score ne bouge pas, profitant d'une supériorité numérique, Mozyakin délivre une passe parfaite au deuxième poteau pour Filippi qui double la mise. Magnitka hausse le ton dans l'ultime tiers pour tuer le match. Kulikov devant la cage parvient toutefois à réduire le score, pas pour longtemps. Dans la foulée, les métallurgistes contrent, Mozyakin dépose une offrande au deuxième poteau où Kozun n'a plus qu'à pousser au fond. Le Metallurg l'emporte et composte son billet pour les playoffs, Nijnekamsk reste dixième, à deux points de la barre, rien n'est perdu.

Le Barys remporte une victoire serrée mais précieuse face à Oufa. Pourtant ce sont les Bachkirs qui mènent la danse après un tiers mais les Kazakhs égalisent au deuxième avant que Volk ne donne la victoire en dernière période. Nur-Sultan se rapproche encore un peu de la deuxième place.



Duel sans grand intérêt dans la capitale russe, le CSKA premier de la conférence a logiquement corrigé Minsk, dernier. Dans cette orgie offensive, Grigorenko et Vey marquent trois points, Slepychev, Kempe, Okulov, Nesterov, Kaprizov se contentent de deux.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mikhaïl Grigorenko (CSKA Moscou)

** : Sergeï Mozyakin (Metallurg Magnitogorsk)

* : Edward Pasquale (Barys Nur-Sultan)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

