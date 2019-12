Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les places s'échangent Le Torpedo et Sotchi sont à la relance, le CSKA repasse en tête. A l'Est, Kazan et Omsk brillent au sommet tandis que Sibir se relance au milieu de tableau. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/12/2019 à 10:19 Tweeter

Novossibirsk - Pékin : 3-2 TAB

Nijnekamsk - Omsk : 2-6

Nijni Novgorod - Riga : 5-2

Sotchi - Helsinki : 4-3 ap

CSKA Moscou - Podolsk : 3-0

Kazan - Iaroslavl : 3-0



hctorpedo.ru Le Torpedo corrige Riga et passe 7e

Le Torpedo fait le show à domicile en enfonçant encore un plus Riga. Dans cette démonstration offensive, Bocharov réalise un hat-trick et quatre points, Varnakov et Shore comptent chacun trois points. Grâce à ce net succès, Nijni Novgorod s'empare de la septième place.

Le CSKA repasse en tête en surclassant Podolsk qui glisse à la huitième place. Kalinin, Kaprizov et Nesterov ont marqué tandis que Johansson blanchit avec 30 arrêts.

Sotchi rebondit à domicile en remportant un bon succès contre les Jokerit. Ce sont les locaux qui frappent les premiers avec un but de Shmelyov. Helsinki marque deux fois de suite au tiers médiant pour passer devant, Sotchi égalise mais la nouvelle recrue tchèque, Sklenicka, remet les visiteurs devant. Bertilsson égalise dès la reprise et les deux équipes en restent là. Finalement en prolongation, Collins remonte la glace dévie parfaitement au second poteau pour Lechtchenko qui donne la victoire à Sotchi, encore loin de la huitième place tout de même.



KHL L'Avangard surclasse Nijnekamsk

L'Avangard a brillé dans ce match à Nijnekamsk. Pourtant la partie n'avait pas bien démarré puisque White avait ouvert la marque dès la 1ère minute. Omsk renverse la donne très vite et marque but sur but. Semyonov compte un doublé, Shumakov et Voynov marquent également deux points.

Kazan s'impose nettement à domicile en surclassant le Lokomotiv. Les Tatars surdominent le premier tiers et Lyamkin ouvre la marque. Iaroslavl va dominer séchement les quarantes minutes suivantes mais va être incapable de vaincre Bilyalov qui blanchit encore avec 29 arrêts. Li et Glukhov enfoncent le clou au deuxième tiers pour en finir.

Victoire serrée mais précieuse pour le Sibir qui domine Pékin et se relance dans le milieu de tableau. A égalité après le temps réglementaire les deux équipes il faut une séance de fusillade pour que Ruohomaa donne la victoire aux Sibériens qui grimpent au sixième rang, le point sauvé par les Chinois lui permet de monter cinquième avec toutefois plusieurs matchs d'avance sur ses concurrents.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stanislav Bocharov (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Kirill Semyonov (Avangard Omsk)

*** : Stanislav Bocharov (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Kirill Semyonov (Avangard Omsk)

* : Simon Bertilsson (Leopard Sotchi)











