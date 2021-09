Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les seconds couteaux déjà là A l'ouest les outsiders Sotchi, le Vityaz et le Spartak ont cartonné tandis que les favoris SKA et Lokomotiv gagnaient dans la douleur. A l'Est, les Tatars de Kazan et Nijnekamsk s'imposent nettement devant leurs partisans Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/09/2021 à 06:35 Tweeter

Kazan - Helsinki : 3-0

Nijnekamsk - Beijing : 5-1

Iaroslavl - Riga : 3-2

Nijni Novgorod - Podolsk : 3-6

Tcherepovets - Saint-Pétersbourg : 2-3

Spartak Moscou - Vladivostok : 4-1

Sotchi - Khabarovsk : 4-0



hcsochi.ru Sotchi surclasse Khabarovsk

Sotchi prend la tête de la conférence occidentale après sa très nette victoire contre Khabarovsk en ouverture. Il ne fallait que 3 minutes à Nikolayev pour ouvrir la marque. Peu après, Vikharev double la mise en powerplay. L'Amur presse pour revenir sans succès, Vikharev contre et dévie parfaitement pour Pilipenko qui alourdit la marque. Bakos mène un contre en dernier vingt pour marquer à son tour, Pilipenko en profite pour inscrire son troisième point de la soirée. Hellberg blanchit avec 36 arrêts, une belle soirée sur les bords de la Mer Noire.

Le Vityaz a impressionné pour sa première sortie, parfaitement réussie sur la glace de Nijni Novgorod. Malgré deux buts de sa nouvelle fulgurante recrue, Zaar, le Torpedo a explosé à domicile en fin de partie en accordant trois buts en quatre minutes. Indrasis s'est illustré avec un doublé, Alatonen compte deux points.

Bonne entrée en matière également pour le Spartak qui s'est imposé tranquillement contre Vladivostok pour son grand retour KHL. Trop pénalisés les marins ont encaissés trois buts en infériorité numérique. La réalisation de Bukarts a été trop tardive pour relancer la chaudière.

Le SKA a peiné pour s'imposer à Tcherepovets face à une redoutable équipe sidérurgiste qui menait après deux périodes grâce aux buts de ses étrangers Rooba et Stenqvist. Les visiteurs ont égalisé dans le dernier tiers avant que Vey ne donne la victoire complètement contre le cours du jeu.

Victoire difficile également pour le Lokomotiv devant ses partisans qui s'est fait peur contre Riga. Deux buts en powerplay permettaient aux Lettons de mener 2-0 après à peine neuf minutes. Progressivement le Loko est revenu dans le jeu parvenant à égaliser dans le tiers médiant grâce notamment à deux assistances d'Alekseyev.



hcnh.ru Le Neftekhimik corrige Beijing en ouverture

Kazan est le ténor de la ligue qui a fait la meilleure impression aujourd'hui avec un succès net et convaincant contre des Jokerit dépassés. Solides et réalistes, les Tatars ont vite pris les devants dès le premier tiers. Weal s'offre deux points. Bobkov blanchit avec 22 arrêts.

Nijnekamsk s'offre un départ en fanfare en écrasant le Red Star. Un excellent début de partie permettait aux loups de mener 3-0 après à peine 20 minutes de jeu. Il lui a suffit de dérouler pour s'imposer nettement. Klok, Sexton et Khairullin marquent tous deux points. Spencer Foo a sauvé l'honneur des Chinois avec un petit but en dernière période.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kirill Pilipenko (Leopard Sotchi)

** : Igor Bobkov (Ak Bars Kazan)

* : Miks Indrasis (Vityaz Podolsk)



