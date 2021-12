Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les sensations retrouvées L'Avtomobilist retrouve ses sensations, le Sibir continue de gagner, Magnitogorsk creuse son avance en tête tandis que derrière l'Amur recolle aux 8 et Beijing retrouve la victoire. A l'Ouest, les frères ennemis Dynamo et CSKA continuent de gagner Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/12/2021 à 06:00 Tweeter

Dynamo Moscou : 2-4

Ekaterinbourg - Spartak Moscou : 3-2

Tchelyabinsk - Khabarovsk : 0-2

Nijni Novgorod - Magnitogorsk : 1-3

Beijing - Nijnekamsk : 2-1

Sotchi - Novossibirsk : 1-2

CSKA Moscou - Iaroslavl : 1-0 ap



KHL L'Avtomobilist l'emporte face au Spartak et repasse 7e

L'Avtomobilist remet la première et l'emporte contre le Spartak. Dominateurs au premier tiers, les locaux ne peuvent ouvrir la marque. Shumakov contourne la cage et glisse dans le slot pour Jukenov qui glisse au fond. Belousov évite la sortie de zone et double la mise à la mi-match. Le Spartak revient assez vite, le tir de Kohkhlachyov est repoussé en urgence par le portier local qui tombe au sol, Kugryshev parvient à reprendre au fond. Les Moscovites dominent la dernière période mais ne peuvent scorer, l'Avto conclut en cage vide pour en finir et repasser 7e.

Magnitogorsk continue de creuser son avance en tête de l'Orient grâce à un succès logique remporté à Nijni Novgorod. La partie est plutôt équilibrée et les deux équipes se séparent sur un score de 1 partout après deux tiers. Le Metallurg hausse le ton en dernier vingt, Koshelev marque deux fois pour assurer la victoire de son équipe.

Le Sibir continue sa bonne forme grâce à un succès à Sotchi face à l'équipe en jambes de l'autre conférence. Un excellent deuxième tiers permet aux Sibériens de mener 2-0 avec deux points de Schenfeld. Les locaux reviennent à une longueur et mitraille mais ne peut revenir et doit s'incliner.

L'Amur remporte une brillante victoire à Tchelyabinsk avec deux buts marqués dans le premier tiers. Bartosak, parfait d'un bout à l'autre, blanchit avec 40 arrêts. Une victoire qui permet aux tigres de revenir à deux points des 8.

Beijing remporte un bon succès en déjouant Nijnekamsk grâce notamment à deux points de Sproul. Un succès qui permet aux Chinois d'abandonner la dernière place.



KHL Difficle victoire du CSKA contre Iaroslavl

Le CSKA s'impose difficilement devant ses partisans contre Iaroslavl. Pourtant les locaux ont largement dominés les débats toute la partie mais Pasquale a longtemps tenu la baraque et retardé l'échéance. En prolongation une pénalité différée donne la victoire à l'armée, Nesterov, canonne, le portier repousse dans l'angle où Grigorenko est à l'embuscade et reprend, Pasquale bondit mais en vain. Le CSKA conserve la deuxième place et rejoint a égalité le leader, mais avec un match d'avance sur tout le monde.

Le Dynamo Moscou signe un deuxième succès de suite contre un adversaire oriental mais cette fois à l'extérieur, sur la glace de Nur-Sultan. Un début de match en fanfare permet aux policiers de mener 3-0 en sept minutes. Le Barys réduit un peu l'écart au dernier vingt mais les visiteurs verrouillent tranquillement la rencontre et l'emportent avec encore trois points pour l'incroyable capitaine dynamiste, Shipatchyov.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Semyon Koshelev (Metallurg Magnitogorsk)

*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Semyon Koshelev (Metallurg Magnitogorsk)

* : Patrik Bartosak (Amur Khabarovsk)











