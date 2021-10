Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les visiteurs cartonnent Larges victoires pour le SKA et Kazan à l'extérieur Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/10/2021 à 06:00 Tweeter

Kazan : 3-6

Oufa - Saint-Pétersbourg : 0-5



KHL Tsitsyura et le SKA corrigent le Salavat Yulayev Oufa

Saint-Pétersbourg glacé au Kazakhstan repasse la frontière et espère se relancer à Oufa. La partie démarre fort, Tsitsyura bien placé dans l'angle nettoie la lucarne dès la deuxième minute. Kuzmenko double la mise en powerplay en convertissant un rebond dans les dernières secondes du tiers. Oufa presse au deuxième tiers mais ne parvient pas à marquer, Tsitsyura récupère la rondelle, part seul en break et triple le score. Le SKA déroule au dernier tiers, Vey sur une contre attaque et Kemppainen dans le slot alourdissent la note. Johansson blanchit avec 25 arrêts. Piter conforte sa troisième place.

Nur-Sultan après deux victoires consécutives sans encaisser de but reçoit l'Ak Bars qui espère rester en haut de tableau. Khenkel et Kagarlitsky pour Kazan et Berglund pour le Barys marquent tous à une minute d'intervalle en début de rencontre pour donner un score de 1-2. Les visiteurs prennent le large au deuxième vingt, Kovalenko et Pannyukov creusent l'écart. Les locaux réduisent l'écart mais, Zaripov et de nouveau Kagarlitsky (pour son 400ème point en KHL) trouent les buts kazakhs pour faire prendre le large au club le plus titré de la KHL. Nur-Sultan réduit anecdotiquement le score en dernière période. Kazan s'impose largement et reprend un peu d'avance sur ses poursuivants.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Artyom Galimov (Ak Bars Kazan)

** : Dmitry Kagarlitsky (Ak Bars Kazan)

