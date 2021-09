Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Levez l'ancre ! L'Admiral remporte avec brio sa première victoire de la saison. Dans l'autre match l'Avangard se relance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/09/2021 à 06:00 Tweeter

Vladivostok - Tcherepovets : 4-1

Ekaterinbourg - Omsk : 1-3



hcadmiral.ru L'Admiral Vladivostok remporte avec brio sa 1ère victoire

L'Admiral toujours à la recherche de sa première victoire affronte le Severstal, mal parti dans son voyage extrême oriental et qui tente de se racheter. Les sidérurgistes mettent la pression au premier tiers et pressent mais sans succès face au virevoltant Serebryakov. L'Admiral hisse les voiles au deuxième vingt et prend le contrôle du match, mais ses nombreuses fautes le force à carguer la voilure. Sayustov parvient à chiper le palet et fonce en break, seul face à Shugayev il remporte son duel et ouvre la marque pour les locaux. L'Admiral bombarde, Obidin récupère le palet seul devant la cage, il attire le portier et les défenseurs dans l'angle avant de remettre parfaitement en retrait pour Lugin qui pousse au fond. Vladivostok gère tranquillement et poursuit sa bonne offensive, le slap de Khamidullin est repoussé par le portier visiteur, mais le rebond file dans l'angle grand ouvert, Grachyov pousse au fond. Le Severstal débloque enfin son compteur lorsque Nättinen d'un bon lancer parvient à surprendre le portier local. Tcherepovets presse, mais le portier local et sa défense parviennent à tenir. Le jeu est rugueux et Vladivostok est encore pénalisé. Alors qu'il reste encore 5 minutes de jeu, Razin sort son gardien pour avoir un six contre quatre. Sulak dégage depuis la zone défensive, et trouve la cage vide. L'Admiral signe avec brio sa première victoire de la saison et bondit à la huitième place orientale.

L'Avangard se relance avec brio en s'imposant à Ekaterinbourg. Dans un match agréable et équilibré c'est le champion en titre qui a été le plus réaliste. Omsk a marqué un but par tiers, Tolchinsky et Prokhorkin comptent deux points chacun. Une victoire qui permet aux faucons de retrouver la quatrième place orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dmitry Lugin (Admiral Vladivostok)

** : SergeÏ Tolchinsky (Avangard Omsk)

* : Nikita Serebryakov (Admiral Vladivostok)



