KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Marteler Le Metallurg martèle le CSKA, le Traktor et Oufa suivent, le Barys assure dans le bon groupe. A l'Ouest, les Jokerit continuent de gagner, le SKA suit, le Torpedo brise l'invincibilité du Dynamo. Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/09/2021 à 06:00

Nur-Sultan - Novossibirsk : 2-1 ap

Ekaterinbourg - Tchelyabinsk : 1-2 TAB

Magnitogorsk - CSKA Moscou : 4-0

Helsinki - Sotchi : 4-2

Nijni Novgorod - Dynamo Moscou : 4-2

Podolsk - Khabarovsk : 4-1

Iaroslavl - Oufa : 2-3 ap

Minsk - Saint-Pétersbourg : 1-2 ap



metallurg.ru Le Metallurg écrase le CSKA Moscou

Le gros match de la journée est le choc interconférence entre le Metallurg et le CSKA. Des Ouraliens en pleine bourre qui reçoivent des Moscovites vaincus à leur dernière sortie. Le premier tiers est très nettement dominé par les locaux, Goldobin lancé en break, vient battre Fedotov en glissant le palet entre ses jambes et le logeant sous la transversale. En powerplay dès l'entame du tiers, Karpov reprend au fond le palet qui avait heurté le poteau. Le CSKA hausse le ton mais ne peut déjouer Kochetchkin. Le dernier tiers est plus équilibré, Currie fusille le portier d'un slap entre les jambières avant que Leipsic n'achève son ancienne équipe avec un but en cage vide. Avec 30 arrêts, Kochetchkin égalise. Magnitogorsk reste en tête de l'Orient.

Oufa a eu extrêmement chaud à Iaroslavl qui chute encore malgré son changement de coach. Le Lokomotiv a mené durant toute la partie grâce à Rafikov et Kraskovsky. Une fois encore les Finlandais sauvent le Salavat Yulayev. Hartikainen débloque le compteur vert en powerplay, et en toute fin de match avec le gardien sorti, Manninen arrache l'égalisation. La prolongation dure moins de trente secondes, Hartikainen lance, Pasquale repousse dans l'axe, Manninen reprend victorieusement.

Le derby de l'Oural à Ekaterinbourg a été tendu jusqu'au bout et finalement aux tirs au but c'est le Traktor qui l'emporte. Une victoire qui lui permet de rester au contact du sommet de la conférence orientale. L'Avto prend un point qui ne lui permet pas de repasser quatrième.

Le Barys conforte sa huitième place en s'imposant difficilement face à Novossibirsk grâce à un but de Valk en prolongation.



KHL Le Torpedo met fin à l'invincibilité du Dynamo

Le Torpedo peut se targuer d'un bon match et d'avoir fait chuter le dernier invincible de ce début de saison, le Dynamo Moscou. Les locaux font le jeu et finissent par faire sauter le verrou avec deux buts en une seule minute. Les Dynamistes reviennent au dernier tiers mais ne parviennent pas à égaliser. Le cerf marque en cage vide pour en finir et se hisse à la septième place.

Les Jokerit continuent de gagner en faisant la peau au Leopard. Un excellent début de match permet aux Finlandais de mener 4-0. Sotchi se relance en fin de partie et réduit le score en deux, mais sans parvenir à faire douter Helsinki.

Le SKA reste bien placé en s'imposant sur le fil à Minsk grâce à un but en prolongation de Burdasov.

Le Vityaz s'offre une belle victoire à domicile face à Khabarovsk qui rechute lourdement. Les étrangers de Podolsk ont encore une fois fait le métider, Audette et Ojämaki ont chacun compté deux points. Les banlieusards s'emparent de la sixième place de la conférence.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sakari Manninen (Salavat Yulayev Oufa)

** : Vasily Kochetchkin (Metallurg Magnitogorsk)

*** : Sakari Manninen (Salavat Yulayev Oufa)** : Vasily Kochetchkin (Metallurg Magnitogorsk)* : Daniel Audette (Vityaz Podolsk)











