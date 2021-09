Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Moscou, capitale Les deux clubs de la capitale engagés aujourd'hui l'ont emporté Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/09/2021 à 06:00 Tweeter

CSKA Moscou : 2-3 ap

Spartak Moscou - Riga : 3-1



KHL Le Spartak de Shirokov domine Riga

Le Spartak à domicile reçoit Riga qui remonte au général, les Lettons pourront ils franchir un cap ? Ce sont bien ceux-ci qui démarrent le mieux et logiquement ouvrent les compteurs. Sur un powerplay, Eliseyev trouve l'ouverture. Lehterä dans le slot ne tarde pas à égaliser. Dès la reprise du deuxième tiers, Kugrychev dépose une offrande au deuxième poteau pour Khokhlachyov qui permet aux Spartakistes de passer devant. La domination moscovite est sans partage et se traduit logiquement par un but. Tsyplakov en train de tomber parvient tout de même à propulser la rondelle dans la cage de Riga. La partie est un peu verrouillée est calme au dernier vingt mais le score ne bouge plus. Nouveau succès pour le club du peuple, solidement campé en haut de tableau occidentale.

En déplacement à Ekaterinbourg, le CSKA s'est imposé de nouveau mais a peiné pour se défaire du club local. Le premier tiers est dominé par les visiteurs mais ce sont les locaux qui ouvrent la marque, Spooner profite de la mauvaise relance de la défense moscovite, pour glisser au fond. Sur un powerplay, Da Costa double la mise sur un one-timer parfait (voir Plotnikov réduit le score. L'armée rouge presse au dernier tiers et logiquement égalise, c'est Okulov qui se charge de remettre tout le monde dos à dos. Il faut disputer une prolongation, les locaux se tirent une balle dans le patin en étant pénalisés. Grigorenko envoie un coup de fusil dans la cage ouralienne pour donner la victoire au CSKA.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mikhaïl Grigorenko (CSKA Moscou)

** : Sergeï Plotnikov (CSKA Moscou)

* : Jori Lehterä (Spartak Moscou)



