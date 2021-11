Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Ne jamais lâcher Kazan arrache la victoire aux tirs au but dans le derby en ayant égalisé à la dernière seconde. Le Sibir confirme sa bonne forme, l'Amur se rapproche des 8. A l'Ouest, les Jokerit restent en tête, le CSKA suit, le Spartak et Minsk restent dans le bon wagon, Sotchi continue de remonter Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/11/2021 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Oufa : 2-1

Vladivostok - Sotchi : 2-8

Novossibirsk - Ekaterinbourg : 3-1

Beijing - Magnitogorsk : 1-5

Nijnekamsk - Kazan : 2-3 TAB

Spartak Moscou - Dynamo Moscou : 4-1

Minsk - Tchelyabinsk : 2-1

Helsinki - Iaroslavl : 2-0

Riga - CSKA Moscou : 2-3



KHL Petrov égalise à l'ultime seconde, Kazan gagne le derby

Kazan remporte le derby tatar sur le fil à Nijnekamsk. En effet les loups menaient 2-0 grâce à Popov et Khafizov qui marquent tous les deux en supériorité. Tarasov débloque le compteur visiteur au dernier tiers. En fin de partie, l'Ak Bars sort son gardien, Kagarlitsky lance, Tuohimaa repousse au second poteau, Petrov reprend et arrache l'égalisation à l'ultime seconde de jeu ! Après une très longue séance de tirs au but, Kagarlitsky donne la victoire à Kazan.

Magnitogorsk l'emporte nettement contre Beijing et grâce à cette troisième victoire d'affilée se retrouve seul en tête de la KHL. Leipsic marque un doublé et Zemchyonok compte lui aussi deux points.

Les victoires continuent de s'accumuler pour le Sibir qui inflige un nouveau revers à Ekaterinbourg qui continue son yoyo. Dans un match plutôt équilibré on retiendra les trois points de Li le héros du jour.

L'Amur battu sans parvenir à marquer au dernier match reçoit Oufa, un cador de l'Orient mais qui reste sur trois défaites de rang. Le premier tiers est de grande qualité, le lancer de Biryukov de la bleue est repoussé par Alikin, le palet traîne devant la cage, Hartikainen le colle au fond. Joie de courte durée pour les Bachkirs, sur l'engagement, Alyayev canonne depuyis la ligne bleue défensive, Metsola ne fait que freiner le palet qui reste juste derrière lui, Fayzullin se jette et le pousse au fond pour égaliser à peine 10 secondes plus tard. Les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup. Pedan contourne la cage visiteuse, il met dans le slot où Tomasek glisse dans la cage pour donner l'avantage à l'Amur. Oufa presse au dernier tiers mais ne parvient pas à revenir. Khabarovsk l'emporte et se rapproche de la 8ème place.



KHL Minsk renverse le Traktor et met fin à sa série de défaites

Minsk confirme sa place dans le bon groupe en remportant un succès prestigieux contre le Traktor après six défaites de suite. Dans un premier tiers équilibré et de bon rythme, Demkov lance en contre, le rebond dans l'axe est parfaitement converti par Pyshkailo. Les bisons dominent le deuxième tiers et en powerplay, Korobov face au but double la mise. La dernière période est très houleuse les fautes pleuvent, les visiteurs contrôlent la partie et Pulkkinen réduit l'écart en supériorité. Malgré leurs efforts, les ours ne reviendront pas.

Les Jokerit restent confortablement installés dans le fauteuil du leader en blanchissant Iaroslavl grâce à 21 arrêts de Juvonen.

Le CSKA s'impose difficilement à Riga grâce à deux points de Nesterov et s'empare de la deuxième place.

Sotchi en pleine bourre continue sa remontée fantastique en enchaînant un très large succès à Vladivostok qui semble complètement perdu. Pourtant l'Admiral s'est retrouvé rapidement devant mais ensuite le Leopard a déroulé et marqué à huit reprises. Bakos signe un doublé et trois points, Kolgotin et Lipon ont également marqué trois points. Rundblad, Tochitsky et Michtchenko en ont compté deux.

Le Spartak remporte avec brio le derby de Moscou en surclassant le Dynamo qui voit sa série de victoire s'arrêter. la partie s'est soldée dans les quatre premières minutes puisque les locaux ont marqué trois buts dans ce court laps de temps, la messe était déjà dite. A noter les deux points de Khokhlachyov.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Oleg Li (Sibir Novossibirsk)

** : Nikita Nesterov (CSKA Moscou)

* : Janne Juvonen (Jokerit Helsinki) - Oufa : 2-1Vladivostok -: 2-8- Ekaterinbourg : 3-1Beijing -: 1-5Nijnekamsk -: 2-3 TAB- Dynamo Moscou : 4-1- Tchelyabinsk : 2-1- Iaroslavl : 2-0Riga -: 2-3remporte le derby tatar sur le fil à. En effet les loups menaient 2-0 grâce àetqui marquent tous les deux en supériorité.débloque le compteur visiteur au dernier tiers. En fin de partie, l'Ak Bars sort son gardien,lance,repousse au second poteau,reprend et arrache l'égalisation à l'ultime seconde de jeu ! Après une très longue séance de tirs au but,donne la victoire à Kazan.l'emporte nettement contreet grâce à cette troisième victoire d'affilée se retrouve seul en tête de la KHL.marque un doublé etcompte lui aussi deux points.Les victoires continuent de s'accumuler pour lequi inflige un nouveau revers àqui continue son yoyo. Dans un match plutôt équilibré on retiendra les trois points dele héros du jour.L'battu sans parvenir à marquer au dernier match reçoit, un cador de l'Orient mais qui reste sur trois défaites de rang. Le premier tiers est de grande qualité, le lancer dede la bleue est repoussé par, le palet traîne devant la cage,le colle au fond. Joie de courte durée pour les Bachkirs, sur l'engagement,canonne depuyis la ligne bleue défensive,ne fait que freiner le palet qui reste juste derrière lui,se jette et le pousse au fond pour égaliser à peine 10 secondes plus tard. Les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup.contourne la cage visiteuse, il met dans le slot oùglisse dans la cage pour donner l'avantage à l'Amur. Oufa presse au dernier tiers mais ne parvient pas à revenir. Khabarovsk l'emporte et se rapproche de la 8ème place.confirme sa place dans le bon groupe en remportant un succès prestigieux contre leaprès six défaites de suite. Dans un premier tiers équilibré et de bon rythme,lance en contre, le rebond dans l'axe est parfaitement converti par. Les bisons dominent le deuxième tiers et en powerplay,face au but double la mise. La dernière période est très houleuse les fautes pleuvent, les visiteurs contrôlent la partie etréduit l'écart en supériorité. Malgré leurs efforts, les ours ne reviendront pas.Lesrestent confortablement installés dans le fauteuil du leader en blanchissantgrâce à 21 arrêts deLes'impose difficilement àgrâce à deux points deet s'empare de la deuxième place.en pleine bourre continue sa remontée fantastique en enchaînant un très large succès àqui semble complètement perdu. Pourtant l'Admiral s'est retrouvé rapidement devant mais ensuite le Leopard a déroulé et marqué à huit reprises.signe un doublé et trois points,etont également marqué trois points.eten ont compté deux.Leremporte avec brio le derby de Moscou en surclassant lequi voit sa série de victoire s'arrêter. la partie s'est soldée dans les quatre premières minutes puisque les locaux ont marqué trois buts dans ce court laps de temps, la messe était déjà dite. A noter les deux points de*** : Oleg Li (Sibir Novossibirsk)** : Nikita Nesterov (CSKA Moscou)* : Janne Juvonen (Jokerit Helsinki) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo